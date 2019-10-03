Emine için ‘Yaşamak İstiyorum’ kampanyası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEmine için ‘Yaşamak İstiyorum’ kampanyası
GeriAvrupa Emine için ‘Yaşamak İstiyorum’ kampanyası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
03.10.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Emine için ‘Yaşamak İstiyorum’ kampanyası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emine için ‘Yaşamak İstiyorum’ kampanyası

Berlin’de yaşayan kronik kan zehirlenmesi hastalığı nedeniyle acil ilik nakli olması gereken henüz 7 yaşındaki Emine Ekinci’yi kurtarmakiçin herkes seferber oldu. Öğrenciler, aileleri, Almanlar ve Türkler kök hücre örneği vermek için okula koştular.

BERLİN’de Peckwisch İlkokulu’nda okuyan minik Emine kronik granülamatöz denilen kan zehirlenmesi hastası ve bir enfeksiyon kapması durumunda hayati tehlikesi var. Hayatta kalması için Emine’ye ilik nakli gerekiyor. Emine’nin okulu ve veli birliği uygun iliği bulmak okulda bir test kampanyası düzenledi. Bunun için 5 bin civarında broşür dağıtıldı.

Emine için ‘Yaşamak İstiyorum’ kampanyası
ÖĞRETMENLER, VELİLER, ÖĞRENCİLER KOŞTU
Kampanyayı duyan okula akın etti. Öğretmenler ve veliler Emine’nin fotoğrafının altında ‘Yaşamak İstiyorum’ yazılı tişörtler giydi. Peckwisch Okulu’na gelen çok sayıda insan Alman Kemik İliği Bağış Bankası (DKSM) yetkilileri nezaretinde test örneği verdi. Saat 11 00’de başlayan kampanyaya gelenlerden pamuk çubukla ağızdan tükürük örneği alındı. Örnekler labarotuvara gönderilerek, Emine’ye uygun olup olmadığı tespit edilecek.

UMUT İÇİN GELDİK
Kampanyaya katılanlar sadece Emine için değil, Emine gibi ilik bekleyen başka hastalara da umut olmak istediklerini söylediler. Kampanyaya kızları Emine’yle birlikte gelen baba Abdullah Ekinci ile anne Ayşe Ekinci, yüksek katılımın kendilerini duygulandırdığını, kızlarına uygun bir ilik örneği çıkmasını büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi. Aynı hastalıktan daha önce bir kızını kaybeden anne Ekinci, “Eminemi kaybetmek istemiyorum. Onun yaşamasını istiyorum dedi.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Önemli olan ülkemizde yaşayan herkesin birliği’
Emine için ‘Yaşamak İstiyorum’ kampanyası
‘Açık Cami Günü’nde birlik mesajı
Prof. Dr. Sezgin sade törenle anıldı