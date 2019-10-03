Emine için ‘Yaşamak İstiyorum’ kampanyası
Berlin’de yaşayan kronik kan zehirlenmesi hastalığı nedeniyle acil ilik nakli olması gereken henüz 7 yaşındaki Emine Ekinci’yi kurtarmakiçin herkes seferber oldu. Öğrenciler, aileleri, Almanlar ve Türkler kök hücre örneği vermek için okula koştular.
BERLİN’de Peckwisch İlkokulu’nda okuyan minik Emine kronik granülamatöz denilen kan zehirlenmesi hastası ve bir enfeksiyon kapması durumunda hayati tehlikesi var. Hayatta kalması için Emine’ye ilik nakli gerekiyor. Emine’nin okulu ve veli birliği uygun iliği bulmak okulda bir test kampanyası düzenledi. Bunun için 5 bin civarında broşür dağıtıldı.ÖĞRETMENLER, VELİLER, ÖĞRENCİLER KOŞTU
Kampanyayı duyan okula akın etti. Öğretmenler ve veliler Emine’nin fotoğrafının altında ‘Yaşamak İstiyorum’ yazılı tişörtler giydi. Peckwisch Okulu’na gelen çok sayıda insan Alman Kemik İliği Bağış Bankası (DKSM) yetkilileri nezaretinde test örneği verdi. Saat 11 00’de başlayan kampanyaya gelenlerden pamuk çubukla ağızdan tükürük örneği alındı. Örnekler labarotuvara gönderilerek, Emine’ye uygun olup olmadığı tespit edilecek.
UMUT İÇİN GELDİK
Kampanyaya katılanlar sadece Emine için değil, Emine gibi ilik bekleyen başka hastalara da umut olmak istediklerini söylediler. Kampanyaya kızları Emine’yle birlikte gelen baba Abdullah Ekinci ile anne Ayşe Ekinci, yüksek katılımın kendilerini duygulandırdığını, kızlarına uygun bir ilik örneği çıkmasını büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi. Aynı hastalıktan daha önce bir kızını kaybeden anne Ekinci, “Eminemi kaybetmek istemiyorum. Onun yaşamasını istiyorum dedi.
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