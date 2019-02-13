Emiliano Sala'nın gizli sevgilisinden açıklamalar!
Emiliano Sala'nın gizli aşk yaşadığı Luiza Ungerer, önemli açıklamalar yaptı.
Luiza Ungerer, Sala'yı en son Arjantinli futbolcunun doğum günü olan 14 Ocak tarihinde gördüğünü açıkladı.
Cardiff ile anlaştığında Sala'nın mutluluğunu aktaran Luiza Ungerer, "Cardiff'e gideceğini ve anlaşmanın yapıldığını söyledi. Çok mutlu oldum çünkü Premier Lig'de oynamak onun hayaliydi." dedi.
Ungerer, "Fransa'da beraber yürüdüğümüzde insanlar gelip onunla fotoğraf çekinmek istiyorlardı, ben de ona 'hey kim senden bu kadar gol atmanı istedi?' diye takılıyordum" dedi.
Luiza Ungerer, "İstediğim tek şey onun geri gelmesiydi. Kaza hakkında bana çok şeyler soran insanlar vardı. Bu gerçekten zordu" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.
Hep umuduğunu korudğunu vurgulayan Ungerer, "Kaybolduktan sonra hiç umudumu yitirmedim. O anlarda sahip olmanız gereken şey bu. Cesedi bulunana kadar hep umudum vardı" diye konuştu.
Luiza Ungerer, Emiliano Sala'yı sonsuza kadar seveceğini söyledi.
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