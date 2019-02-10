Emiliano Sala adına yapılan saygı duruşunda terbiyesizlik! Gözaltına alındılar
Geçtiğimiz günlerde düşen uçağın enkazından cesedi çıkarılan Emiliano Sala'ya, vefat etmeseydi gideceği takım olan Cardiff City maçında büyük ayıp.
Spor dünyasını yasa boğan haber gündemdeki yerini korurken, yaşanan bir gelişme yok artık dedirtti. Premier Lig'de önceki gün oynanan Southampton-Cardiff City maçında, iki taraftar gözaltına alındı. Ev Southampton'ın tribünlerinde binlerce kişi maç öncesinde saygı duruşu için beklerken, o iki taraftar uçak hareketi yaparak Sala ile dalga geçti.
Bir anda dünyanın gündemine oturan bu iki kişi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken, yapılan terbiyesizlik için Emiliano Sala'nın ölümüne yas tutanlar tarafından adeta linç kampanyası başlatıldı. Maç sonunda ise bu iki taraftarın tutuklandığı ortaya çıktı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ:
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu tür davranışların tribünlerimizde yeri yoktur. Polis ile sonuna kadar işbirliği yaptık. Bundan sonra da bu konularda katı bir duruş sergilenecektir." ifadeleri yer aldı.
ONUN İÇİN KAZANMAK İSTEDİK:
Cardiff City'nin menajeri Neil Warnock 2-1 galip geldikleri maç sonunda, "Emiliano için kazanmak istedik ve bunu başardıkları için çocuklarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
ESKİ TAKIMINDAN ŞOK İSTEK:
Sala'nın, 16 yaşındayken birkaç aylığına formasını giydiği İspanyol ekibi Platges de Calvia, Sala'yı yetiştiren kulüp olarak kendi hesaplarına düşen miktarın yatırılmasını talep etti.
NE OLMUŞTU?:
Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.
6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı. 8 Şubat'ta ise çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu öğrenildi.
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