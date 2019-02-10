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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı / Fotoğraflar: Twitter Facebook
10.02.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Emiliano Sala adına yapılan saygı duruşunda terbiyesizlik! Gözaltına alındılar

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Emiliano Sala adına yapılan saygı duruşunda terbiyesizlik! Gözaltına alındılar

Geçtiğimiz günlerde düşen uçağın enkazından cesedi çıkarılan Emiliano Sala'ya, vefat etmeseydi gideceği takım olan Cardiff City maçında büyük ayıp.

Spor dünyasını yasa boğan haber gündemdeki yerini korurken, yaşanan bir gelişme yok artık dedirtti. Premier Lig'de önceki gün oynanan Southampton-Cardiff City maçında, iki taraftar gözaltına alındı. Ev Southampton'ın tribünlerinde binlerce kişi maç öncesinde saygı duruşu için beklerken, o iki taraftar uçak hareketi yaparak Sala ile dalga geçti.

Emiliano Sala adına yapılan saygı duruşunda terbiyesizlik Gözaltına alındılar

Bir anda dünyanın gündemine oturan bu iki kişi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken, yapılan terbiyesizlik için Emiliano Sala'nın ölümüne yas tutanlar tarafından adeta linç kampanyası başlatıldı. Maç sonunda ise bu iki taraftarın tutuklandığı ortaya çıktı.

Emiliano Sala adına yapılan saygı duruşunda terbiyesizlik Gözaltına alındılar

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu tür davranışların tribünlerimizde yeri yoktur. Polis ile sonuna kadar işbirliği yaptık. Bundan sonra da bu konularda katı bir duruş sergilenecektir." ifadeleri yer aldı.

Emiliano Sala adına yapılan saygı duruşunda terbiyesizlik Gözaltına alındılar

ONUN İÇİN KAZANMAK İSTEDİK:

Cardiff City'nin menajeri Neil Warnock 2-1 galip geldikleri maç sonunda, "Emiliano için kazanmak istedik ve bunu başardıkları için çocuklarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Emiliano Sala adına yapılan saygı duruşunda terbiyesizlik Gözaltına alındılar

ESKİ TAKIMINDAN ŞOK İSTEK:

Sala'nın, 16 yaşındayken birkaç aylığına formasını giydiği İspanyol ekibi Platges de Calvia, Sala'yı yetiştiren kulüp olarak kendi hesaplarına düşen miktarın yatırılmasını talep etti.

Emiliano Sala adına yapılan saygı duruşunda terbiyesizlik Gözaltına alındılar

NE OLMUŞTU?:

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

Emiliano Sala adına yapılan saygı duruşunda terbiyesizlik Gözaltına alındılar


6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı. 8 Şubat'ta ise çıkarılan cesedin Sala'ya ait olduğu öğrenildi.

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