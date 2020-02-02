Emeklilikte hak kaybı nasıl önlenir?

SİGORTALILAR, Almancası ‘Renteninformation’ olan yazıdan, kendilerine bağlanacak emekli aylığının geçimleri için yetip yetmeyeceğini anlayabilirler. Söz konusu bilgilendirme yazısını incelemeden kenara bırakanlar veya gözardı edenler, emeklilik hesabında yapılacak olası bir hatayı fark etmeyecek ve belki de hak kaybına uğrayacaklar. Bugünkü yazımızda, Alman Emeklilik Sigortası’ndan gönderilen bilgilendirme yazısının nasıl okunması gerektiğini ve püf noktaları anlatmaya çalışacağız.

KİMİ, NE ZAMAN GÖNDERİLİYOR?

DRV yetkilisi Gundula Sennewald, söz konusu yazının otomatik olarak 27 yaşını dolduran tüm sigortalılara yılda bir kez gönderildiğini söyledi. Bunun için sigortalının herhangi bir girişimde bulunmasına gerek yok. Özel emeklilik sigortalarının da üyelerine her yıl benzer şekilde bir yazılı bilgilendirmede bulunduğu belirtiliyor.

EMEKLİLİK SANDIKLARI NE YAPIYOR?

İş yeri emeklilik sandıklarına üye olanlara ise iki yoldan söz konusu bilgilendirme yazısı gönderiliyor. Pensionskasse, Pensionsfonds veya Direktversicherung adlı iş yeri emeklilik sigortası kollarından birine üye iseniz, bu durumda emeklilik hakkındaki bilgileniz her yıl yazılı olarak size bildirilir. Ek emeklilik sandıkları veya ‘Direktzusagen’ adlı yedek emeklilik sandıklarının ise üyelerini bilgilendirme zorunluluğu yok. Ancak sigortalılar, üyesi oldukları bu sandıklardan emekli aylığı hesabı yapılmasını talep edebilirler.

HANGİ BİLGİLERİ İÇERİYOR?

DRV tarafından gönderilen bilgilendirme yazısında ise genel hatlarıyla kişinin o an itibariyle hak ettiği süreleri hakkında bilgiler yer alır. Yazıda ayrıca, kişiye emeklilik yaşı ve bağlanacak aylık miktarı hakkında da bilgiler veriliyor. Bu bilgilerin yanı sıra sigortalının olası bir iş gücü kaybı durumunda kendisine o an itibariyle bağlanacak maluliyet aylığına ilişkin detayları içeren yazıda yer alan aylık hesapları, hizmet cetvelinde kaydedilen sigortalı sürelere göre yapılıyor. Emeklilik için en az beş yıl sigortalı çalışma koşulunu yerine getiren kişi işten çıkması halinde kendisine emeklilik yaşını doldurunca bağlanacak aylık miktarının bildirildiği yazıda ayrıca, kişinin son beş yılda elde ettiği sigortalı süreleri emeklilik yaşına kadar aynı şekilde devam etmesi halinde kendisine bağlanacak olası aylık hakkında da bilgiler içermektedir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İş yeri emeklilik sandıklarından veya özel emeklilik sigortalarından gönderilen bilgilendirme yazılarında nelere dikkat edilmeli? Bu yazılarda da ileride, yani emeklilik yaşına gelindiğinde kişiye bağlanacak emekli aylığı hakkında bilgiler içeriyor. Hamburg Tüketicileri Koruma Derneği yetkilisi Anke Puzicha’nın verdiği bilgiye göre, söz konusu sandıklardan gönderilen bu yazılarda, sigorta poliçesinde yer alan süre bitiminde kişiye bağlanacak aylık miktarı, poliçenin feshedilmesi durumunda kişiye yapılacak ödeme ve kişinin emeklilik hesabında biriken prim miktarı, buna bağlı artı miktar hakkında bilgiler yer alıyor. Aynı yetkili, bu verilerin, söz konusu özel emeklilik sigortası poliçesinin değerini de yansıttığını belirtiyor. Mektup yoluyla gelen bu verilere dayanarak, söz konusu özel sigorta poliçenin geleceğe dönük uygun bir yatırım aracı olup olmadığına herkes kendisi karar verebilir.

DEVAM EDECEK: Emeklilik bilgileri eksik veya hatalıysa, nereye, nasıl başvurulmalı?

YURTDIŞI SEÇİM BÖLGESİ İSTİYORUZ

“YAZIMA T.C. Anayasası’nın ‘Temel haklar ve ödevler’ kısmında yer alan 62. maddesiyle başlamak istiyorum. Söz konusu maddede, “Türk Devleti, yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarının aile birliğini, çocuklarının eğitimini, kültürel ihtiyaçlarını ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gerekli tedbirleri alır” denilmektedir. 5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Kanunu’nun 3. maddesinin J fıkrasında da, kurumun görevleri arasında, “Yurtdışında yaşayan ve/veya çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek” hükmü yer almakdır.

Anayasada ve yasalarda konuyla ilgili söz konusu hükümlerin gereğinin yerine getirilmesi hususu bir yana, yurtdışında çalışmak ya da yaşamak zorunda kalan Türk ailelerinin, bulunduğu ülkelerde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıkları, çoğu zaman bu sorunların üstesinden gelemedikleri ve bazı sorunların zaman geçtikçe ağırlaştığı bilinmektedir. Yaşanan sorunların giderilebilmesine zemin oluşturabilecek ölçüde kapsamlı ve güvenilir verilerin sağlanabilmesi gerekmektedir.

Avrupa’daki Türk seçmenin kendi milletvekillerini seçmelerine imkan tanınmasını istiyoruz.

Bunun için yurtdışı seçim bölgesi oluşması gerekiyor ki, Avrupa’dan giden oylar yaşamadığımız veya görmediğimiz illere gitsin. Bu hak bize tanınmadığı sürece haklarımız ve isteklerimiz hep arka plana atılır. Yaklaşık 55 yıl önce Avrupa’ya göç eden Türkler, Türkiye’deki seçimler için ancak geçen seçimlerden itibaren oy verme hakkına kavuştular. Seçilme hakkı sözü ise henüz yerine getirilmedi. Yeni başkanlık sistemine geçilirken, milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasına yurtdışında yaşayan Türklere kontenjan gerekçe gösterilmişti. Şimdi biz yurtdışında yaşayan Türkler bu hakkımızı istiyoruz. Ayrıca, yurtdışında yaşayan 6.5 milyon Türk için Yurtdışı Türkler ve Akraba Bakanlığı’nın kurulmasını istiyoruz. Saygılarımla.”