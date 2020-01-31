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Avrupa
Ayhan CAN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Almanya'da yaşayan emekli adayları... Bu yazıya dikkat!

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Almanya'da yaşayan emekli adayları... Bu yazıya dikkat!

Almanya’da her yıl milyonlarca emekliye Alman Emeklilik Sigortası’ndan (DRV) bir bilgilendirme yazısı gönderiliyor.

Almanyada yaşayan emekli adayları... Bu yazıya dikkatPOSTA yoluyla emeklilere ulaşan ve emekliliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı yazıda, gelecekte bağlanacak aylık miktarından emeklilik koşullarına, eksik sigortalılık süresinden maluliyette bağlanacak aylığa kadar bir dizi bilgiler içeriyor. 
Sigortalılar, Almancası ‘Renteninformation’ olan yazıdan, kendilerine bağlanacak emekli aylığının geçimleri için yetip yetmeyeceğini anlayabilirler. Söz konusu bilgilendirme yazısını incelemeden kenara bırakanlar veya gözardı edenler, emeklilik hesabında yapılacak olası bir hatayı fark etmeyecek ve belki de hak kaybına uğrayacaklar. Yarınki yazımızda, Alman Emeklilik Sigortası’ndan gönderilen bilgilendirme yazısının nasıl okunması gerektiğini ve püf noktaları anlatmaya çalışacağız.

 

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