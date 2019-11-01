Emeklilerin vergi yükü artıyor! 2015’te 35 milyar Euro...
Almanya’da emekliler her geçen yıl daha fazla vergi ödüyor. 2015 yılı rakamlarına göre emeklilerin ödedikleri vergiyle yıllık bütçeye yaptıkları katkı yaklaşık 35 milyar Euro’yu buldu.
SOL Parti’nin, Federal Meclis’e sunduğu soru önergesine cevap veren hükümet, 2015’te emeklilerin ödediği vergiyi 34 milyar 65 milyon Euro olarak açıkladı. Hükümetin cevabında yer alan bilgiye göre 2014’te emeklilerden tahsil edilen vergi miktarı 31 milyar 440 bin Euro, 2005’te ise 15 milyar 550 milyon Euro.
Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, her geçen yıl emeklilerden daha fazla vergi alınmasına tepki gösterdi. Bartsch, emeklilerin vergi yükünden kurtarılmasını talep etti. Almanya’da emekliler yılda 9 bin 168 Euro gelir elde ediyorsa, maliyeye vergi beyannamesi vermek zorunda.
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