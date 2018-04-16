Emekliler ne kadar vergi verecek
Almanya’da vergi yükümlüsü emeklilerin sayısı, her geçen yıl artıyor. Vergiye tabi gelir miktarları da çalışanların, emekliye ayrıldığı yıla göre değişiyor.
BU yıl yaklaşık 4 milyon 570 bin emekli vergi beyanında bulunmak zorunda. Emeklilerin ne zaman vergi beyanında bulunmaları gerektiğini, vergiden muaf gelir miktarların ne kadar olduğunu ve hangi harcamaların vergiden düşülebileceğini araştırdık.
Salı günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde
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