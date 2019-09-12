Emekliler fakirlik riskiyle karşı karşıya
Almanya’da yapılan bir araştırma, emeklilerin durumunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, fakirlik sınırında gelire sahip emeklilerin oranı yüzde 16.8. Ancak bu oran, eğer bir iyileştirmeye gidilmezse önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 21.6’ya yükselecek.
ALMAN Ekonomi Araştırma Enstitüsü adına araştırmayı yürüten Christof Schiller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çalışma piyasasındaki olumlu gelişmelere rağmen fakirlik sınırının altında yaşayacak yaşlıların sayısı önümüzdeki yıllarda artacak. Çalışma piyasasında önümüzdeki dönemlerde olumlu gelişmeler yaşanabilir ancak bundan her kesim faydalanamayacak. 905 Euro ve daha düşük geliri olanlar fakirlik sınırında olacak. Özellikle doğu eyaletlerinde düşük gelirli emeklilerin oranı yükselecek.”
SADECE DÜŞÜK MAAŞ ALANLARA UYGULANSIN
Düşük emekli maaş alanların temel nedenleri arasında kısa süreli iş sözleşmeleri, tam gün yerine yarım gün çalışılması, mevsimlik işler ve uzun süre işsiz kalıp yeteri kadar emekli priminin yatırılmaması gösteriliyor. Araştırmayı yapan Schiller, düşük emekli maaşı alanlara destek olunması için üzerinde çalışılan temel emeklilik tasarısını da eleştirdi. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, başka bir gelirine bakılmaksızın düşük emekli maaşı alanlara temel emeklilik ödenmesini yasalaştırmayı hedefliyor. Ancak Schiller, temel emekliliğin sadece düşük geliri olanlara ödenmesinin amaçlanması gerektiğini savunuyor.
KİŞİNİN GELİRİ KONTROL EDİLSİN
Almanya’da düşük emeklilik maaşı nedeniyle temel emeklilikten yararlanacakların sayısı 3 milyon 100 bin olarak tahmin ediliyor. Hükümet ortakları CDU/CSU da Heil’ın tasarısına aynı gerekçeyle karşı çıkıyor. CDU/CSU, koalisyon sözleşmesinde yer alan gelirin kontrol maddesini gerekçe göstererek temel emeklilik tasarısına itiraz ediyor. Schiller, “Heil’ın hazırladığı yasa tasarısına, kişinin, gelirinin olup olmadığının kontrol edileceği maddesi eklenmeli” önerisinde bulundu.
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