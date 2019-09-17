Emekli olmadan veya olduktan sonra Türkiye’ye dönenler ile aile bireyleri için danışma günleri
Hollanda’dan emekli olan ve emekli olmadan Türkiye’ye dönen Türk ve Hollanda vatandaşları ile bu kişilerin aile bireylerine tanınan sosyal güvenlik haklarının anlatıldığı Türkiye-Hollanda Danışma Günleri İstanbul’da başladı.
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında düzenlenen, Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik ‘Türkiye-Hollanda Danışma Günleri’ İstanbul’daki Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi’nde başladı. 19 Ağustos’a kadar sürecek etkinlik çerçevesinde Türk ve Hollanda vatandaşları, sosyal güvenlik hakları, emeklilik, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirilecek. 1968 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Türk vatandaşları, Hollanda mevzuatından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de kullanma imkanına sahip olmuşlardı.İKİ DİLDE VE ÜCRETSİZ
Bu haktan Türk vatandaşları kendisi ve çalıştıkları ülkede yanında bulunan aile bireyleri yararlanırken, Türkiye’de yaşayan aile bireyleri de faydalanabiliyor.
Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları bilgilendiriliyor.
Danışma Günlerinde Hollanda’da bulanan Türk vatandaşları, emekli olanlar ve emekli olmadan Türkiye’ye döndükten sonra söz konusu illerde ikamet edenler ve bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecek.
Ücretsiz danışma hizmetleri Türkçe ve Hollandaca verilecek.
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