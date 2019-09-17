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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
17.09.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Emekli olmadan veya olduktan sonra Türkiye’ye dönenler ile aile bireyleri için danışma günleri

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Emekli olmadan veya olduktan sonra Türkiye’ye dönenler ile aile bireyleri için danışma günleri

Hollanda’dan emekli olan ve emekli olmadan Türkiye’ye dönen Türk ve Hollanda vatandaşları ile bu kişilerin aile bireylerine tanınan sosyal güvenlik haklarının anlatıldığı Türkiye-Hollanda Danışma Günleri İstanbul’da başladı.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında düzenlenen, Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik ‘Türkiye-Hollanda Danışma Günleri’ İstanbul’daki Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi’nde başladı. 19 Ağustos’a kadar sürecek etkinlik çerçevesinde Türk ve Hollanda vatandaşları, sosyal güvenlik hakları, emeklilik, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirilecek. 1968 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Türk vatandaşları, Hollanda mevzuatından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de kullanma imkanına sahip olmuşlardı.

Emekli olmadan veya olduktan sonra Türkiye’ye dönenler ile aile bireyleri için danışma günleri
İKİ DİLDE VE ÜCRETSİZ
Bu haktan Türk vatandaşları kendisi ve çalıştıkları ülkede yanında bulunan aile bireyleri yararlanırken, Türkiye’de yaşayan aile bireyleri de faydalanabiliyor.
Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları bilgilendiriliyor.
Danışma Günlerinde Hollanda’da bulanan Türk vatandaşları, emekli olanlar ve emekli olmadan Türkiye’ye döndükten sonra söz konusu illerde ikamet edenler ve bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecek.
Ücretsiz danışma hizmetleri Türkçe ve Hollandaca verilecek.

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