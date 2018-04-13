Emekli maaşı için annesinin ölümünü 22 yıl gizledi
Yıllar önce Balıkesir’de patlak veren ‘Şerafettin Nine’ olayının bir benzeri Fransa’nın Marsilya kentinde yaşandı. 76 yaşındaki bir Fransız kadın, annesinin ölümünü gizleyip 22 yıl boyunca emekli maaşını almaya devam ettiği belirlendi.
LA Provence gazetesinde yer alan habere göre, 1993 yılında ölen bir kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı kaydedildi. Haberde, aylık 613 euro emekli maaşı alan kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı ve Ağustos 2015’e kadar yaklaşık 162 bin euro maaşın kızı tarafından çekildiği belirtildi. Emeklilik kasası yetkililerinin uzun yıllar boyunca etkileşimde bulunmayan yaşlı kadını kontrol amacıyla evine görevli gönderdiği ifade edilen haberde, 2015 yılında 101 yaşında olması gereken yaşlı kadına ilişkin kontrol sırasında yurt dışında olduğu bilgisinin verildiği, şüphelenilmesi üzerine ayrıntılı soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.
MAHKEMEYE ÇIKARILACAK
Annesinin emekli maaşını banka hesabından almaya devam eden 76 yaşındaki kadının, soruşturmanın ilerlemesi sonucu yolsuzluğun ortaya çıkacağını anladığı ve 2016’da ölen bir başka yakınının ölüm bildirimi üzerinde değişiklik yaparak annesinin adını yazdığı öğrenildi. Bu durumu da fark eden yetkililerin polise ihbarda bulunması üzerine yaşlı kadının gözaltına alındığı ve yolsuzluk, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
Fransa’da son dönemde emeklilik ve ölüm bildiriminde bulunmamak gibi konularda işlenen suçlarda artış olduğu bildiriliyor.
BENZERİ BİR OLAY BALIKESİR’DE YAŞANMIŞTI
Balıkesir’de evinin bodrum katına gömdüğü annesinin kıyafetlerini giyerek, iki yıl boyunca bankadan emekli maaşını çeken Şerafettin Gencel, 2005 yılında yakayı ele vermişti. Polis, Şerafettin Gencel’i, annesi Ümmühan Gencel’e ait hesap cüzdanıyla Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi’nden para çekerken yakalamıştı.
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