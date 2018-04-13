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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.04.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Emekli maaşı için annesinin ölümünü 22 yıl gizledi

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Emekli maaşı için annesinin ölümünü 22 yıl gizledi

Yıllar önce Balıkesir’de patlak veren ‘Şerafettin Nine’ olayının bir benzeri Fransa’nın Marsilya kentinde yaşandı. 76 yaşındaki bir Fransız kadın, annesinin ölümünü gizleyip 22 yıl boyunca emekli maaşını almaya devam ettiği belirlendi.

LA Provence gazetesinde yer alan habere göre, 1993 yılında ölen bir kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı kaydedildi. Haberde, aylık 613 euro emekli maaşı alan kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı ve Ağustos 2015’e kadar yaklaşık 162 bin euro maaşın kızı tarafından çekildiği belirtildi. Emeklilik kasası yetkililerinin uzun yıllar boyunca etkileşimde bulunmayan yaşlı kadını kontrol amacıyla evine görevli gönderdiği ifade edilen haberde, 2015 yılında 101 yaşında olması gereken yaşlı kadına ilişkin kontrol sırasında yurt dışında olduğu bilgisinin verildiği, şüphelenilmesi üzerine ayrıntılı soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

MAHKEMEYE ÇIKARILACAK
Annesinin emekli maaşını banka hesabından almaya devam eden 76 yaşındaki kadının, soruşturmanın ilerlemesi sonucu yolsuzluğun ortaya çıkacağını anladığı ve 2016’da ölen bir başka yakınının ölüm bildirimi üzerinde değişiklik yaparak annesinin adını yazdığı öğrenildi. Bu durumu da fark eden yetkililerin polise ihbarda bulunması üzerine yaşlı kadının gözaltına alındığı ve yolsuzluk, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
Fransa’da son dönemde emeklilik ve ölüm bildiriminde bulunmamak gibi konularda işlenen suçlarda artış olduğu bildiriliyor.

Emekli maaşı için annesinin ölümünü 22 yıl gizledi

BENZERİ BİR OLAY BALIKESİR’DE YAŞANMIŞTI
Balıkesir’de evinin bodrum katına gömdüğü annesinin kıyafetlerini giyerek, iki yıl boyunca bankadan emekli maaşını çeken Şerafettin Gencel, 2005 yılında yakayı ele vermişti. Polis, Şerafettin Gencel’i, annesi Ümmühan Gencel’e ait hesap cüzdanıyla Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi’nden para çekerken yakalamıştı.

Emekli maaşı için annesinin ölümünü 22 yıl gizledi

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