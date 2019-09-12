Emekli gurbetçiyi polis kurtardı: Son 5 bin Euro’sunu da alacaklardı
Almanya’dan emekli olduktan sonra Zonguldak’ta yaşamaya başlayan Satılmış Kabaoğlu’nu telefonla arayarak operasyon yaptıklarını söyleyen dolandırıcılar, kendilerine 20 bin TL havale ettirdi. Bankadaki 5 bin Euro’yu da isteyen dolandırıcılardan Kabaoğlunu, polis ekipleri kurtardı.
ALMANYA’da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup Devrek ilçesine yerleşen Satılmış Kabaoğlu’nu arayan dolandırıcılar, polis olduğunu söyleyerek kimlik bilgilerinin terör örgütlerince kullanıldığını ve operasyon için para göndermesi gerektiğini söyledi. Kabaoğlu da bankadaki 20 bin TL’sini Mersin’deki kişiye havale yaptı. Daha fazla para isteyen dolandırıcıya inanmayı sürdüren Kabaoğlu, Ereğli ilçesinde bankada 5 bin Euro parası olduğunu söyledi.
5 BİN LİRAYI AZ BULUP KABUL ETMEDİLER
Dolandırıcıların yönlendirmesiyle aracıyla 56 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesine giden Kabaoğlu, ilk olarak parasından 5 bin lirasını çekti. Dolandırıcıların parayı kabul etmemesi üzerine bankadaki geri kalan 4 bin Euro parasını daha çekti. Parayı dolandırıcıların verdiği hesaba yatırmak üzere başka bir bankaya giden Kabaoğlu, oğlu Necati Kabaoğlu’nun polislere ihbarı sonucu son anda engellendi. Polislerin dolandırıldığını anlattığı Kabaoğlu, büyük şaşkınlık yaşadı.
Satılmış Kabaoğlu, oğlu ile birlikte ifadelerinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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