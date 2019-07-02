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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
02.07.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Ellerinde kelepçe, ayağında prangayla...

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Ellerinde kelepçe, ayağında prangayla...

Kassel Valisi Walter Lübcke’yi 2 Haziran’da evinin terasında otururken kafasından tek kurşunla öldürdüğünü itiraf eden neonazi Stephan Ernst, bu sabah helikopterle önce Federal Savcılığa, ardından da Federal Mahkeme’ye götürüldü.

STEPHAN Ernst’le ilgili ilk tutuklama kararını Kassel Savcılığı vermişti. Ancak sorgulamayı daha sonra Federal Savcılık üstlendiği için şimdi Federal Mahkeme’nin de tutukluluk kararının devamını karara bağlaması gerekiyor. Bunun için Federal Mahkeme, zanlının şahsen ifadesini almak zorunda.

Ellerinde kelepçe, ayağında prangayla...


15 Haziran’da özel timin evine yaptığı baskınla yakalanan Ernst, sorgusunda cinayeti itiraf etmiş, ardından da hem kendisine ait silah deposunu hem de cinayette kullandığı silahı kendisine satan ve bu satışa aracılık eden iki kişiyi ele vermişti. Federal Savcılık cinayetin arkasında başka kişiler olup olmadığını ve örgüt bağını araştırıyor. Irkçı Ernst, daha önce de Türklerin oturduğu bir evi kundaklama girişimi, bir Türk imamı bıçakla ağır yaralama ve bir mülteci yurdunu havaya uçurmak için bomba depolama suçlarından ceza almış, cezasını yattıktan sonra Karlsruhe’ye yerleşmişti. Ernst’in cezaevinden çıktıktan sonra seri cinayetlerin sorumlusu neonazi terör örgütü NSU’nun elebaşları ve çevresiyle bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Ellerinde kelepçe, ayağında prangayla...


Neonazi Stephan Ernst, elleri kelepçeli ve ayaklarında prangayla bir helikoptere bindirilip önce Federal Savcılığa oradan da mahkemeye götürüldü. Ernst’e özel tim eşlik etti.

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