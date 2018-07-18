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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN / Fotoğraflar: AA
18.07.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

‘Eleştireceğinize, çenenizi tutun’

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‘Eleştireceğinize, çenenizi tutun’

Alman futbolunun uluslararası en tanınmış simalarından. İngiltere’nin Liverpool takımını çalıştıran ünlü Alman antrenör Jürgen Klopp ile Bayer Leverkusen kulübünün genel müdürü Rudi Völler, Sport Bild dergisine yaptıkları açıklamada aylardır süren Mesut Özil ve İlkay Gündoğan tartışmalarını değerlendirdi.

İKİ futbol otoritesi, eleştirenlere “Çenenizi kapatın artık” çağrısı yaptı. İki futbolcunun milli takımdan istifası taleplerini “Çok saçma” olarak niteleyen Klopp şöyle dedi: 

“Bu ülkenin akıllı insanları hoşgörüden yana. Diğerleri bu gençleri eleştirecekleri yerine çenelerine tutarlarsa daha iyi yaparlar. Görünen o ki, iki futbolcu da iyi bilgilendirilmemiş. Onlara tecrübeli insanların yardım etmesi lazım. Şunu da unutmamak gerekir ki, ikisi de Almanya’da doğup büyümüş olsalar bile, Türkiye’de kökleri var. Ama ne yazık ki, hep daha çok bağıranların sesi duyuluyor. Ben bunu hiçbir zaman tasvip etmedim.”

LÖW TARZINI DEĞİŞTİRMELİ
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ı eleştirilere karşı savunan Rudi Völler de, milli takım eski kaptanı Philipp Lahm’ın eleştirilerini ‘ucuz’ diye niteledi. Lahm, milli takım antrenörü Joachim Löw’ün yönetim tarzını yumuşak bulduğunu, bunu değiştirmesi gerektiğini söylemişti. Rudi Völler, Lahm’ın bu eleştirisinin çok ucuz olduğunu söyledi.

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