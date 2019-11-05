Elektrikli otomobile teşvik artıyor
Almanya’da, Başbakan Angela Merkel başkanlığında ‘Elektrikli Otomobil Zirvesi’ düzenlendi. Zirveden çıkan sonuca göre, hükümet, elektrikli otomobil üretimini artırmak amacıyla tükecilerde elektrikli otomobil alımını teşvik edecek, sektörün en önemli sorunlarından biri olan şarj istasyonlarını da ülke geneline yayacak.
BERLİN’de toplanan zirveye Başbakan Angela Merkel’in yanı sıra parti liderleri, otomotiv endüstrisinin yoğun bulunduğu eyaletlerin başbakanları, bakanlar ve otomotiv sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Başbakanlıkta gerçekleşen zirvede masaya oturan taraflar, teşvikler konusunda uzlaştı. Zirve sonrası açıklama yapan Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, “Teşviklerden yararlanmak için başvurularda artış oldu. Artışlar beklediğimizden daha düşük kaldı ancak teşvikler sürecek. Önemli olan da bu” dedi. Varılan uzlaşmaya göre 2020 yılında sona erecek teşviklerin süresi 2025 yılına kadar uzatıldı.
6 BİN EURO'YA ÇIKACAK
Zirveden çıkan iyi sonuçlardan biri de teşviklerin artırılması oldu. Buna göre; liste fiyatı 40 bin Euro ve altındaki otomobillere verilecek teşvik 4 bin Euro’dan 6 bin Euro'ya çıkarılacak. Fiyatı 40 bin Euro’dan daha yüksek olanlara ise 5 bin Euro destek verilecek. Elektrikli otomobillerin teşviklerinden yararlanmak için başvuruların artması bekleniyor. Otomotiv sektörü temsilcileri, elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için şarj istasyonlarının da artırılmasını talep etti. Bu talep de zirvede kabul gördü. Hükümet, 2022 yılına kadar 55 bin şarj istasyonu kurmayı hedeflerken, bu rakamın 2030 yılında 1 milyona çıkarılması kararlaştırıldı. Almanya’da şu anda 21 bin şarj istasyonu bulunuyor.
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