Elektrikli otomobile teşvik artıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriElektrikli otomobile teşvik artıyor
GeriAvrupa Elektrikli otomobile teşvik artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
05.11.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Elektrikli otomobile teşvik artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikli otomobile teşvik artıyor

Almanya’da, Başbakan Angela Merkel başkanlığında ‘Elektrikli Otomobil Zirvesi’ düzenlendi. Zirveden çıkan sonuca göre, hükümet, elektrikli otomobil üretimini artırmak amacıyla tükecilerde elektrikli otomobil alımını teşvik edecek, sektörün en önemli sorunlarından biri olan şarj istasyonlarını da ülke geneline yayacak.

BERLİN’de toplanan zirveye Başbakan Angela Merkel’in yanı sıra parti liderleri, otomotiv endüstrisinin yoğun bulunduğu eyaletlerin başbakanları, bakanlar ve otomotiv sektörünün önde gelen isimleri katıldı. Başbakanlıkta gerçekleşen zirvede masaya oturan taraflar, teşvikler konusunda uzlaştı. Zirve sonrası açıklama yapan Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, “Teşviklerden yararlanmak için başvurularda artış oldu. Artışlar beklediğimizden daha düşük kaldı ancak teşvikler sürecek. Önemli olan da bu” dedi. Varılan uzlaşmaya göre 2020 yılında sona erecek teşviklerin süresi 2025 yılına kadar uzatıldı.

6 BİN EURO'YA ÇIKACAK
Zirveden çıkan iyi sonuçlardan biri de teşviklerin artırılması oldu. Buna göre; liste fiyatı 40 bin Euro ve altındaki otomobillere verilecek teşvik 4 bin Euro’dan 6 bin Euro'ya çıkarılacak. Fiyatı 40 bin Euro’dan daha yüksek olanlara ise 5 bin Euro destek verilecek. Elektrikli otomobillerin teşviklerinden yararlanmak için başvuruların artması bekleniyor. Otomotiv sektörü temsilcileri, elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için şarj istasyonlarının da artırılmasını talep etti. Bu talep de zirvede kabul gördü. Hükümet, 2022 yılına kadar 55 bin şarj istasyonu kurmayı hedeflerken, bu rakamın 2030 yılında 1 milyona çıkarılması kararlaştırıldı. Almanya’da şu anda 21 bin şarj istasyonu bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle