Elektrikli, 410 bin kişiyi çarpacak

NPM çalışma grubu, şirketleri iş kayıplarının olabildiğince düşük tutulması amacıyla stratejik olarak personel planlaması yapmaya çağırdı. Şirketlerin, iş bulma kurumlarının ve eğitim sağlayıcıların birlikte çalıştığı bölgesel yeterlilik merkezleri kurularak e-otomobile geçişte yaşanacak işsizliği sağlıklı bir şekilde azaltmanın yolları aranacak. Federal hükümetin, NPM ve IG Metall sendikasının çarşamba günü yapılacak olan otomobil zirvesinde konuyu detaylı olarak ele alacağı bildirildi.

AB’nin ulaştırma sektörü için iklim koruma hedefleri elektrikli otomobillere hızlı bir dönüşümü gösterirken, Alman hükümetinin de 2030 yılına kadar 7-10 milyon civarında elektrikli aracın yollarda olması için çalışmalarını başlattığı belirtildi.