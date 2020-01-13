Elektrikli, 410 bin kişiyi çarpacak
Almanya’da Ulusal Otomobil Platformu (NPM) tarafından yapılan açıklamada, e-otomobile geçişle 2030 yılına kadar sektörde 410 bin kişinin işini kaybedebileceği belirtildi. En fazla iş kaybının 88 bin kişi ile fosil yakıtlı motorlar ve şanzımanların üretiminde yaşanması bekleniyor. Açıklamada bunun sebebi içten yanmalı bir motora en az bin 200 parçanın monte edilmesi, elektrik motorunda ise yaklaşık 200 adet parça ile motorun tamamlanması gösterildi.
NPM çalışma grubu, şirketleri iş kayıplarının olabildiğince düşük tutulması amacıyla stratejik olarak personel planlaması yapmaya çağırdı. Şirketlerin, iş bulma kurumlarının ve eğitim sağlayıcıların birlikte çalıştığı bölgesel yeterlilik merkezleri kurularak e-otomobile geçişte yaşanacak işsizliği sağlıklı bir şekilde azaltmanın yolları aranacak. Federal hükümetin, NPM ve IG Metall sendikasının çarşamba günü yapılacak olan otomobil zirvesinde konuyu detaylı olarak ele alacağı bildirildi.
AB’nin ulaştırma sektörü için iklim koruma hedefleri elektrikli otomobillere hızlı bir dönüşümü gösterirken, Alman hükümetinin de 2030 yılına kadar 7-10 milyon civarında elektrikli aracın yollarda olması için çalışmalarını başlattığı belirtildi.
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