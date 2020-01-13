Elektriğe zam geldi

ELEKTRİK tüketimini ve ödenen ücreti karşılaştıran Verivox adlı aracı kurumun belirlediği rakamlara göre elektriğe yüzde 4 civarında zam yapıldı. Almanya’da 3 veya 4 kişilik hanelerin yıllık elektrik tüketim miktarı ortalama 4 bin kilovatı buluyor. Aracı kurum da bunu baz alarak fiyatı belirledi. Buna göre Almanya’da elektrik dağıtımı yapan yaklaşık 800 şirketten 400’ü, elektriğin birim tüketim fiyatını 35 Cent olarak belirledi. Almanya’da her 10 haneden ikisi 3 veya 4 kişiden oluşuyor.