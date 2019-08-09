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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: AFP
09.08.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

El Prat Havalimanı’nda süresiz grev var!

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El Prat Havalimanı’nda süresiz grev var!

İspanya’nın Barselona kentindeki El Prat Havalimanı’ndaki yaklaşık 500 özel güvenlikçi, çalışma şartlarında iyileştirme ve maaş zammı taleplerinin, bağlı oldukları Trablisa firması tarafından kabul edilmemesi üzerine süresiz greve gitti.

GÜNLÜK yaklaşık bin uçuşun yapıldığı havalimanında, özel güvenlikçilerin grevinin yaz döneminin yoğunluğundan dolayı binlerce yolcuyu etkilemesi bekleniyor. 

Katalonya Valiliği, greve giden özel güvenlikçilerin yasa gereği yüzde 90 asgari hizmeti garanti etmesi gerektiğini açıklasa da sendika temsilcileri, havalimanı personelinden bazılarının tatilde olmasından dolayı bu oranın altında hizmet verebileceklerini söyledi.

CİDDİ SORUNLAR YAŞANMIŞTI
Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, El Prat Havalimanı’ndaki grevin ilk gününde, şu ana kadar her şeyin normal gittiği belirtildi. Özel güvenlikçilerin son olarak iki yıl önce yaptıkları grevde, havalimanındaki güvenlik kontrol bölgelerinde uzun kuyruklar oluştuğu ve ciddi sorunlar yaşandığı hatırlatılarak, benzer görüntülerin önümüzdeki günlerde olabileceği uyarısında bulunuldu. El Prat Havalimanı’nda, iki hafta önce de İberia Havayolu Şirketine bağlı yer hizmetleri personeli greve gitmişti.

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