Ek iş arayanlara fırsat

HYLA Temizlik Robotu Türk Satış Genel Koordinatörlüğü’nde, pazarlama ekibine yeni katılan elemanlar için tanıtım toplantısı düzenlendi. Genel Koordinatör Hakan Akkuş Almanya’da geçim sıkıntısı çeken aile sayısının her yıl artması nedeniyle çalışanların yüzde 30-40’lık bölümünün ek iş aradığını vurgulayarak, “Bizim ülke genelinde her bölge için eleman ihtiyacımız var. İnsanların ortak buluştukları nokta sağlık ve temizlik” dedi.



Hakan Akkuş

Pazarlama sistemlerinin tavsiyeye dayalı olduğunu belirten Akkuş, “Satış elemanı denilince insanların aklına bir ürünü pazarlama yeteneği olan, güzel konuşma yeteneği olan kişiler gelebilir. Hyla’yı pazarlamak bir sanat değildir. Tavsiye ile davet eden aileye sadece Hyla’nın özelliklerini anlatmak yeterli. Gerisi kendiliğinden gelişiyor” diye konuştu.

Akkuş, Almanya genelinde yaklaşık 1000 kişiye iş imkanı sağlayan Hyla bünyesinde, 2016 yılının ekim ayında uygulamaya konulan Türk Satış Genel Müdürlüğü’nde 40 kişilik ekiple, 2017 yılında rekor sayıda satış yaparak, şirketin en fazla satış yapan bölümü olduklarına dikkat çekti ve satış ağlarını Almanya genelinde genişletmek istediklerini vurguladı.





Kapılarının herkese açık olduğunu ve hiçbir sermaye yatırmadan, çalışma saatlerini kendilerinin belirlediği, yüksek kazançlı bir iş imkanı sunduklarını söyleyen Akkuş, ilgilenenlerin 0172-6134835 numaralı telefon ya da Heinrichstr.9, 60327 Frankfurt adresinden bilgi alabileceklerini kaydetti.