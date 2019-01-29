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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
29.01.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Eğitmenler uyarı grevi yaptı,10 binlerce çocuk yuvasız kaldı

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Eğitmenler uyarı grevi yaptı,10 binlerce çocuk yuvasız kaldı

Berlin’de Birleşik Hizmet Sendikası ver.di’nin çağrısı üzerine ücretlerinin yüzde 6 oranında artırılmasını isteyen yuvalarda görevli eğitmenler, iş bırakma eylemi yaptı. 10 binlerce çocuk yuvalara gidemedi. 6-7 Şubat’ta yapılacak ikinci ve üçüncü görüşmelerde de uzlaşma sağlanamazsa grevlerin başka eyaletlere yayılması bekleniyor.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’deki Dorothea Schlegel Meydanı’nda toplanan eğitmenlerin eylemine bazı veliler de çocuklarıyla birlikte destek verdi. 600’den fazla kişinin katıldığı gösteride eğitmenler ücretlerinni yüzde 6 oranında artırılmasını istedi. Aziz Nesin İlkokulu’nda görevli eğitmenlerin de destek verdiği yaklaşık iki saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

Eğitmenler uyarı grevi yaptı,10 binlerce çocuk yuvasız kaldı

EN AZ 200 EURO ZAM İSTİYORLAR
Geçen hafta ücret zamları için sözleşme masasına oturan sendika ile işveren, uzlaşamayınca 6 ve 7 Şubat tarihlerinde ikinci ve üçüncü kez masaya oturmaya karar verdi. Sendika ise masada elini güçlendirmek amacıyla, görüşmeler öncesi Berlin’de kamuya ait yuvalarda görevli eğitmenler ve çalışanlara iş bırakma çağrısı yaptı. Salı günü öğleden önce yapılan eylem nedeniyle 10 binlerce küçük çocuk, yuvalara gidemedi. Sendika, eğitmenler ve diğer kamu çalışanları için 200 eurodan az olmamak üzere yüzde 6 oranında ücret zammı talep ediyor. Taraflar, 6 ve 7 Şubat’ta anlaşamazsa uyarı grevlerinin başka eyaletlere de yayılması bekleniyor.

Eğitmenler uyarı grevi yaptı,10 binlerce çocuk yuvasız kaldı

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