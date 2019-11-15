Eğitimde ‘vatandaşlık’ üstünlüğü
Ekonomi araştırma enstitüsü İFO’nun yaptığı yeni araştırma, göçmen kökenli çocuklara verdiği Alman vatandaşlığı hakkı, eğitimde başarı oranının artırdığını ortaya koydu.
SPD ile Yeşiller koalisyon hükümeti, neredeyse yüzyıl süren ‘kan bağı’ ilkesini ateşli tartışmalar sonucu kaldırdı. Çıkarılan yasayla 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren doğan göçmen kökenli çocuklar Alman vatandaşı olma hakkına sahip oldu. Bununla ilgili bir çalışma yapan ekonomi araştırma enstitüsü İFO, 1 Ocak 2000’den 6 ay önce ve 1 Ocak 2000’den sonra doğan aynı okula giden, aynı sınıfta okuyan, göçmen kökenli çocukları inceledi.
DAHA İYİ ALMANCA...
Araştırmanın sonuçları, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan ve Alman vatandaşı olan çocuklar arasında anaokuluna gidenlerin sayısının çok daha yüksek olduğunu ilkokula başlarken çok daha iyi Almanca konuştuklarını ve liseye gidenlerin sayısının arttığını ortaya koydu.
EŞİTLİK KAPILARINI AÇIYOR
Yeni vatandaşlık yasası, teşvik kursları, ilkokula hazırlık kursları kadar etkili ve bu kurslardan çok daha ucuz. Araştırma yetkilisi Würzburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Christina Felfe, “Alman vatandaşlığı vermenin birkaç bürokratik işlem dışında hiçbir masrafı yok. Alman vatandaşlığı çocuklara eşitlik kapılarını açıyor. Alman vatandaşlığıyla birlikte çocuklar aynı hak ve yükümlülüklere, bunun sonucu yaşıtları Alman çocuklar gibi aynı imkanlara sahip oluyorlar. Bu da göçmen aileleri çocuklarının eğitiminde daha fazla motive ediyor ve çocuklara, ‘Siz bu ülkeye aitsiniz, bu ülke sizi istiyor’ mesajı veriyor” dedi.
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