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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
28.09.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Eğitimde düşündüren rakamlar... Almanya’da yüzde 57, göçmenlerde yüzde 28, Türkiye kökenlilerde yüzde 14...

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Eğitimde düşündüren rakamlar... Almanya’da yüzde 57, göçmenlerde yüzde 28, Türkiye kökenlilerde yüzde 14...

Frankfurt Kültür ve Eğitim Derneği (KUBİ), Fechenheim Eyüp Sultan Camisi ile birlikte Meslek Eğitim Fuarı düzenledi. Fuarın açılışında gençlere seslenen Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, en büyük sermayenin iyi bir eğitim olduğunu söyledi.

BİR günlük meslek eğitimi fuarının açılışına Hessen Eyaleti Sosyal ve Uyum Bakanlığı, Uyum ve Anti Ayrımcılık Müsteşarı Kai Klose, KUBİ Başkanı Arif Arslaner, Eyüp Sultan Camisi’nin yöneticileri, veliler ve gençler katıldı. Hessen’de liseyi bitiren Türk gençlerinin oranının hala yüzde 14 seviyesinde seyrettiğine dikkati çeken Başkonsolos Karartı, bu konuda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye kökenli çocuk ve gençlerin eğitiminin başkonsolosluğun öncelikli konularından biri olduğunu belirten Karartı, özetle şunları söyledi: “Çünkü eğitim, buradaki toplumumuzun hem bugünün hem de geleceğini belirleyen ilk sıradaki konuların başında geliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin istekleri ve kabiliyetleri doğrultusunda, iyi bir eğitim alarak içinde yaşadıkları bu ülkenin refahına ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak sorumluluk sahibi, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri bizim en büyük arzumuz.”

‘TÜRKLERDE YÜZDE 14’
“Öte yandan gençlerin eğitim süreçleriyle ilgili istatistikler, bu alanda aslında biraz daha gayret sarf etmemiz gerektiğini de ortaya koyuyor. Almanya’da lise bitirme sınavı ‘abitur’u yapan öğrenci istatistiklerine baktığımızda bu oranın Almanya genelinde yüzde 57, göçmenlerde yüzde 28 iken Türk kökenli gençler arasında sadece yüzde 14 olduğunu görüyoruz. Çok çaba sarf edilmesi gereken bir durum. Gençlerimiz, meslek yapacak yer konusunda, okulu bitirdikten sonra da iş yeri bulma konusunda sıkıntılar çekiyor. Bu fuarların gençlerimizin ve ailelerimizin eğitim süreçleri ve sonrasında meslek seçimleriyle ilgili ilk elden bilgi edinmelerine hizmet ettiğine inanıyorum.”

Eğitimde düşündüren rakamlar... Almanya’da yüzde 57, göçmenlerde yüzde 28, Türkiye kökenlilerde yüzde 14...

GENÇLER AÇIKTA KALMASIN
Hessen’de uzman eleman açığının çözülmesi gereken önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Hessen Sosyal ve Uyum Bakanlığı, Uyum ve Anti Ayrımcılık Müsteşarı Kai Klose, hedeflerinin bütün öğrencileri daha okul sıralarında bir mesleğe yönlendirmek olduğunu söyledi. Klose, “Hiçbir gencimiz açıkta kalmasın. Veliler ve gençler daha çok inisiyatif alın” dedi.

Eğitimde düşündüren rakamlar... Almanya’da yüzde 57, göçmenlerde yüzde 28, Türkiye kökenlilerde yüzde 14...

MESLEK SAHİBİ OLMAK DA YETMİYOR
Almanya’daki Türkiye kökenliler arasında en çok işsizin Rhein Main Bölgesi’nde olduğunu belirten KUBİ Başkanı Arif Arslaner, şu açıklamayı yaptı:
“Çünkü bu bölgede mesleğinizin olması yetmiyor. İş bulabilmeniz için mesleğinizde uzman da olmanız lazım. Kaldı ki daha 100 yıl öncesinde dedem, ‘Arapça, Farsça bilmiyorsan, zanaatın da yoksa Mısır’da kral olsan neye yarar’ demiş. Meslek eğitimi bugün hayati önemde.”

Eğitimde düşündüren rakamlar... Almanya’da yüzde 57, göçmenlerde yüzde 28, Türkiye kökenlilerde yüzde 14...

BAŞÖRTÜMÜ DE ÇIKARDIM AMA YİNE İŞSİZİM
Fuara katılan Sevda B., son yıllarda 400’e yakın başvuru yapmasına rağmen meslek eğitimi yapacak yer bulamadığını söyledi. İlkokul diploması ve önyargıların bu konuda etkili olduğuna inandığını belirten Sevda B., şöyle dedi:
“Yanında meslek eğitimi yapmak için başvurduğum bir avukat, başörtümü çıkarmamı tavsiye etti. Çok düşündüm ve daha kolay meslek eğitim yeri bulacağımı düşünerek başörtümü çıkardım. Çıkarmama rağmen işsizim. Politikacılardan ayrımcılığa karşı çareler bulmasını istiyoruz.”

Eğitimde düşündüren rakamlar... Almanya’da yüzde 57, göçmenlerde yüzde 28, Türkiye kökenlilerde yüzde 14...

EMSLEK İÇİN EĞİTİME ARA VERDİLER
Liseyi 2.6 not ortalaması ile bitiren Simge Topuz, üniversiteye başlamadan önce meslek eğitimi yapmayı tercih ettiğini söyledi. Oğuzhan Eşler de iki sömestre okuduğu biyoloji eğitimini bırakıp, meslek eğitimi yapmaya karar verdiğini anlattı. İki genç de meslek eğitiminin ardından üniversiteye devam edeceklerini söyledi.

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