Eğitimde düşündüren rakamlar... Almanya’da yüzde 57, göçmenlerde yüzde 28, Türkiye kökenlilerde yüzde 14...

BİR günlük meslek eğitimi fuarının açılışına Hessen Eyaleti Sosyal ve Uyum Bakanlığı, Uyum ve Anti Ayrımcılık Müsteşarı Kai Klose, KUBİ Başkanı Arif Arslaner, Eyüp Sultan Camisi’nin yöneticileri, veliler ve gençler katıldı. Hessen’de liseyi bitiren Türk gençlerinin oranının hala yüzde 14 seviyesinde seyrettiğine dikkati çeken Başkonsolos Karartı, bu konuda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye kökenli çocuk ve gençlerin eğitiminin başkonsolosluğun öncelikli konularından biri olduğunu belirten Karartı, özetle şunları söyledi: “Çünkü eğitim, buradaki toplumumuzun hem bugünün hem de geleceğini belirleyen ilk sıradaki konuların başında geliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin istekleri ve kabiliyetleri doğrultusunda, iyi bir eğitim alarak içinde yaşadıkları bu ülkenin refahına ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlayacak sorumluluk sahibi, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri bizim en büyük arzumuz.”

‘TÜRKLERDE YÜZDE 14’

“Öte yandan gençlerin eğitim süreçleriyle ilgili istatistikler, bu alanda aslında biraz daha gayret sarf etmemiz gerektiğini de ortaya koyuyor. Almanya’da lise bitirme sınavı ‘abitur’u yapan öğrenci istatistiklerine baktığımızda bu oranın Almanya genelinde yüzde 57, göçmenlerde yüzde 28 iken Türk kökenli gençler arasında sadece yüzde 14 olduğunu görüyoruz. Çok çaba sarf edilmesi gereken bir durum. Gençlerimiz, meslek yapacak yer konusunda, okulu bitirdikten sonra da iş yeri bulma konusunda sıkıntılar çekiyor. Bu fuarların gençlerimizin ve ailelerimizin eğitim süreçleri ve sonrasında meslek seçimleriyle ilgili ilk elden bilgi edinmelerine hizmet ettiğine inanıyorum.”

GENÇLER AÇIKTA KALMASIN

Hessen’de uzman eleman açığının çözülmesi gereken önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Hessen Sosyal ve Uyum Bakanlığı, Uyum ve Anti Ayrımcılık Müsteşarı Kai Klose, hedeflerinin bütün öğrencileri daha okul sıralarında bir mesleğe yönlendirmek olduğunu söyledi. Klose, “Hiçbir gencimiz açıkta kalmasın. Veliler ve gençler daha çok inisiyatif alın” dedi.

MESLEK SAHİBİ OLMAK DA YETMİYOR

Almanya’daki Türkiye kökenliler arasında en çok işsizin Rhein Main Bölgesi’nde olduğunu belirten KUBİ Başkanı Arif Arslaner, şu açıklamayı yaptı:

“Çünkü bu bölgede mesleğinizin olması yetmiyor. İş bulabilmeniz için mesleğinizde uzman da olmanız lazım. Kaldı ki daha 100 yıl öncesinde dedem, ‘Arapça, Farsça bilmiyorsan, zanaatın da yoksa Mısır’da kral olsan neye yarar’ demiş. Meslek eğitimi bugün hayati önemde.”

BAŞÖRTÜMÜ DE ÇIKARDIM AMA YİNE İŞSİZİM

Fuara katılan Sevda B., son yıllarda 400’e yakın başvuru yapmasına rağmen meslek eğitimi yapacak yer bulamadığını söyledi. İlkokul diploması ve önyargıların bu konuda etkili olduğuna inandığını belirten Sevda B., şöyle dedi:

“Yanında meslek eğitimi yapmak için başvurduğum bir avukat, başörtümü çıkarmamı tavsiye etti. Çok düşündüm ve daha kolay meslek eğitim yeri bulacağımı düşünerek başörtümü çıkardım. Çıkarmama rağmen işsizim. Politikacılardan ayrımcılığa karşı çareler bulmasını istiyoruz.”

EMSLEK İÇİN EĞİTİME ARA VERDİLER

Liseyi 2.6 not ortalaması ile bitiren Simge Topuz, üniversiteye başlamadan önce meslek eğitimi yapmayı tercih ettiğini söyledi. Oğuzhan Eşler de iki sömestre okuduğu biyoloji eğitimini bırakıp, meslek eğitimi yapmaya karar verdiğini anlattı. İki genç de meslek eğitiminin ardından üniversiteye devam edeceklerini söyledi.