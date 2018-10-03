Suntat Eğitim Köprüsü’nden ‘Eğitim için el ele’
Suntat Eğitim Köprüsü Derneği ve Mannheim Cemevi, eğitime destek için 7 Ekim Pazar günü Mannheim’da müzikli bir etkinlik düzenliyor.
ETKİNLİKTE, Erkan Aydar, Yeliz İlter, Kenan ve Cem’in yanı sıra Mozart Ödülü sahibi 13 yaşındaki müzisyen Ali İnsan da katılacak. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verme, okullara bilgisayar temin etme gibi girişimlerde bulunan Suntat Eğitim Köprüsü Derneği, eğitime katkıda bulunmak isteyenleri etkinliğe katılmaya davet etti. Eisenbahnstr. 22, 68199 Mannheim adresindeki Rüya Düğün Salonu’nda saat 13.30’da başlayacak etkinliği 15 yaş altındaki çocuk ve gençler ücretsiz izleyebilecek.
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