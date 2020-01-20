Eğitim fuarına büyük ilgi

FRANKFURT Uygulamalı Bilimler Üniversitesi merkez binasında gerçekleştirilen fuara, çok sayıda Türk şirket, eğitim ve öğretim kurumları, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve işletmeler katıldı. Fuarın açılışında gençlere ve ailelerine seslenen Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, şunları söyledi: “Genç insanlarımızı yarı yolda bırakmak istemiyoruz ve böyle bir duruma izin veremeyiz. Gençlerin her biri bizim için çok değerli. Hessen’deki eğitim ve öğrenim sisteminin daha etkin hale gelmesi için eyalet hükümeti sürekli bir çaba içinde. Son olarak ‘lise bitirme diploması’ (Abitur) olmayanlara da üniversite ve yüksek okullarda öğrenim yolu açıldı. Meslek eğitimini tamamlayanlar isterlerse yüksek öğrenim şansı bulabilecek.” ‘ÇOCUKLARINIZI DESTEKLEYİN’

Fuara destek veren ve katılanlara teşekkür eden Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise şöyle dedi: “Bir insanın hayattaki en büyük sermayesinin eğitim olduğuna ve bu sermayeyi ne kadar çoğaltırsak, hayattaki başarımızın ve saygınlığımızın o ölçüde artacağına inanıyorum. Gençlerimizin yarınlarını planlarken bunu akıllarından çıkarmamalarını diliyorum. Ailelerimizin de bu yolda çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde desteklemeleri gerektiğinin altını çiziyorum.” GENÇLER FIRSATLARI DEĞERLENDİRDİ

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen fuarın ana teması meslek eğitimi oldu. Frankfurt UAS, Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının, Frankfurt ve çevresinden Türk girişimcilerin kurduğu şirketlerin, KUBİ ve IKS gibi eğitim kuruluşlarının, Hessen Türk Veliler Birliği’nin ve daha birçok kurumun standlarında yetkililer, gençlere ve velilere kendilerini, sundukları meslek ya da akademik eğitim olanakları konusunda bilgi verdiler. Fırsatları değerlendiren bazı gençler ise staj görüşmelerini ve başvurularını da burada yaptı. Ayrıca düzenlenen atölye çalışmalarında da özgeçmiş hazırlama, iş başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar, iş mülakatlarında beden dili ve büro yönetimi alanında meslek eğitimi hakkında bilgilendirmeler yapıldı, deneyimler paylaşıldı.