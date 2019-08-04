‘Eğer tüm diplomatik yollar tükenirse...’
Hürmüz Boğazı’nda İran’ın İngiliz bandıralı tankere el koymasıyla tırmanan gerilim, Almanya’da, “Körfez’e asker gönderelim mi?” tartışmalarına yol açtı.
YAPILAN anketlere göre Almanların yüzde 59’u Hürmüz’e asker gönderilmesini istemezken, yüzde 28’i olumlu bakıyor. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ise gerekirse Almanya’nın Körfez’e asker göndermesinin düşünülebileceğini söyledi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Habeck, “Eğer tüm diplomatik yollar tükenirse, gerilimi düşürmeye katkısı ve açık hukuksal dayanağı olursa, Almanya’nın bir Avrupa misyonuna katılmasını düşünebiliriz. Avrupa, dünya politikasında söz sahibi olmalı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle