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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
16.08.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

‘Eğer siz de istiyorsanız, ben hazırım’

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‘Eğer siz de istiyorsanız, ben hazırım’

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) genel başkan arayışı sürdürüyor. Yeni lider, aralık ayında yapılacak genel kurulda belli olacak. Adaylık için başvuru tarihi 1 Eylül’de sona eriyor. Spiegel, partinin önemli isimlerinden Federal Maliye Bakanlı Olaf Scholz’un da aday olmak istediğini yazdı.

SCHOLZ, henüz resmi olarak adaylığını açıklamadı. Ancak Spiegel’in haberinde, Scholz’un, Andrea Nahles’in haziran ayında istifa etmesinden sonra partiyi geçici olarak yöneten Malu Dreyer, Manuela Schwesig ve Thorsten Schaefer Gümbel ile hafta başında telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede, “Ben adaylık için hazırım, eğer siz de istiyorsanız” dediği ileri sürüldü. Scholz daha önce yaptığı açıklamalarda ise zaman sorununu gerekçe göstererek aday olmayacağının mesajını vermişti.

‘Eğer siz de istiyorsanız, ben hazırım’
Heiko Maas

SPD liderliği için Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın da ismi geçiyor. Ancak Maas da henüz bu konuda net bir açıklama yapmadı. Scholz ve Maas gibi Genel Sekreter Lars Klingbeil ile partinin gençlik kolları Başkanı Kevin Kühnert’in ismi de adaylar arasında bulunuyor.

‘Eğer siz de istiyorsanız, ben hazırım’

76 YAŞINDAKİ SCHWAN DA ADAY
Partinin popüler isimleri adaylık konusunda çekimser kalırken, genel başkanlık için çok sayıda kişi adaylığını açıkladı. SPD’de de şimdiye kadar tek genel başkan partiyi idare ederken, yeni dönemde parti iki eş başkanla yönetilecek. Bu yüzden kimi tek aday olurken, kimi de partiyi birlikte yönetmek istediği partneriyle adaylığını duyurdu. Daha önce iki kez cumhurbaşkanlığı için aday olup iki seçimi de kaybeden 76 yaşındaki Gesine Schwan da adaylığını ilan etti. Berlin’de cuma günü Ralf Stegner ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Schwan, “Ben partiyi iyi tanıyorum. Stegner ile birlikte partiyi yeniden çekici hale getireceğiz” dedi.

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