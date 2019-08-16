‘Eğer siz de istiyorsanız, ben hazırım’
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) genel başkan arayışı sürdürüyor. Yeni lider, aralık ayında yapılacak genel kurulda belli olacak. Adaylık için başvuru tarihi 1 Eylül’de sona eriyor. Spiegel, partinin önemli isimlerinden Federal Maliye Bakanlı Olaf Scholz’un da aday olmak istediğini yazdı.
SCHOLZ, henüz resmi olarak adaylığını açıklamadı. Ancak Spiegel’in haberinde, Scholz’un, Andrea Nahles’in haziran ayında istifa etmesinden sonra partiyi geçici olarak yöneten Malu Dreyer, Manuela Schwesig ve Thorsten Schaefer Gümbel ile hafta başında telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede, “Ben adaylık için hazırım, eğer siz de istiyorsanız” dediği ileri sürüldü. Scholz daha önce yaptığı açıklamalarda ise zaman sorununu gerekçe göstererek aday olmayacağının mesajını vermişti.
Heiko Maas
SPD liderliği için Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın da ismi geçiyor. Ancak Maas da henüz bu konuda net bir açıklama yapmadı. Scholz ve Maas gibi Genel Sekreter Lars Klingbeil ile partinin gençlik kolları Başkanı Kevin Kühnert’in ismi de adaylar arasında bulunuyor.
76 YAŞINDAKİ SCHWAN DA ADAY
Partinin popüler isimleri adaylık konusunda çekimser kalırken, genel başkanlık için çok sayıda kişi adaylığını açıkladı. SPD’de de şimdiye kadar tek genel başkan partiyi idare ederken, yeni dönemde parti iki eş başkanla yönetilecek. Bu yüzden kimi tek aday olurken, kimi de partiyi birlikte yönetmek istediği partneriyle adaylığını duyurdu. Daha önce iki kez cumhurbaşkanlığı için aday olup iki seçimi de kaybeden 76 yaşındaki Gesine Schwan da adaylığını ilan etti. Berlin’de cuma günü Ralf Stegner ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Schwan, “Ben partiyi iyi tanıyorum. Stegner ile birlikte partiyi yeniden çekici hale getireceğiz” dedi.
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