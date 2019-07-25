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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
25.07.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Eğer ayrılırsa çok üzülürüm

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Eğer ayrılırsa çok üzülürüm

ALMAN devi Bayern Münih'in transfer gündeminden düşmeyen Manchester City'li futbolcu Leroy Sane için İngiliz kulübünün teknik direktörü vize verdi. Manchester City'in İspanyol Teknik Direktörü Pep Guardiola “Sane isterse gidebilir” dedi.

İspanyol Teknik Direktör Guardiola “Sane karar vermek zorunda. Eğer gitmek istiyorsa gidebilir. Ama o giderse biz üzülürüz. Onu tutmak istiyoruz. Kalması için yeni sözleşme sunacağız. Her şey onun elinde. Kararı o verecek. Sane'nin potansiyelini ve seviyesini biliyoruz. Özel kalitesi olan bir futbolcu. Ondaki kaliteyi bulmak her zaman kolay değil” dedi.

Eğer ayrılırsa çok üzülürüm
Bayern Münih mayıs ayında Sane'yi transfer etmek istediğini açıkladı. Görüşmeler de yapan kulüp yönetimi, 23 yaşındaki Alman milli futbolcuyu renklerine bağlamakta kararlı. Kulüp yönetimi de Sane ve menajerinin kararını bekliyor. İngiliz kulübü yöneticileri de Sane'nin bir an önce karar vermesini istiyor. İngiltere'de transfer sezonu 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu yüzde Sane'nin gitmesi durumunda yönetimin onun eksikliğini gidermesi için yeni bir futbolcu alamaya fazla zamanı yok.

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