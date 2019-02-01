Efsaneye yeni görev!

Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden İtalyan futbolunun efsane isimi Gianluca Vialli’ye yeni bir görev veriliyor. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina tarafından kabul edilen Vialli'ye İtalya Milli Takımı'nın delegasyon başkanlığı ve EURO 2020 için gönüllü elçilik görevini yapması teklif edildi.

Kısa süre önce milli takımın başına getirilen teknik direktör Roberto Mancini'nin başlattığı yenileme çalışmalarına Vialli'nin gelişinin de büyük destek sağlayacağı kaydedildi.

Federasyon Başkanı Gravina'nın bu önemli rol için en ideal isim olacağını söylediği Vialli için yakın arkadaşı Mancini de "Her zaman onun yanında oldum, kendisiyle sürekli görüştük ve onun için dualarımı hiçbir zaman eksik etmedim." ifadelerini kullandı.

Mancini, Vialli hakkındaki yorumlarını "Kendisi; ciddiyeti, ahlakı, profesyonelliği ve sorumluluk sahibi olması ile her zaman bana örnek olmuştur. Bu nedenle yakın arkadaşım Vialli'nin hastalığını kabul etmek benim için kolay olmadı. Kabullenilmesi çok zor bir durumdu. Ama o, çok güçlü biri ve bunu bir kez daha göstermeyi başardı. Milli takımda alacağı görevden ötürü de çok mutluyum." sözleriyle tamamladı.

İtalyan futbolunun efsane ismi Gianluca Vialli, Sampdoria formasıyla ismini dünyaya duyurduktan sonra Juventus ile büyük başarılara imza atmış ve ardından da Chelsea formasını giymişti.

İtalya Milli Takımı'nın da değişilmez futbolcularından biri olan Vialli, zorlu hastalıkla mücadelesinin diğer insanlara örnek olmasını istiyor. 54 yaşındaki futbol adamı, Premier Lig'de Chelsea ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.