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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
01.02.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Efsaneye yeni görev!

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Efsaneye yeni görev!

Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden İtalyan futbolunun efsane isimi Gianluca Vialli’ye yeni bir görev veriliyor. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina tarafından kabul edilen Vialli'ye İtalya Milli Takımı'nın delegasyon başkanlığı ve EURO 2020 için gönüllü elçilik görevini yapması teklif edildi.

Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden İtalyan futbolunun efsane isimi Gianluca Vialli’ye yeni bir görev veriliyor. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina tarafından kabul edilen Vialli'ye İtalya Milli Takımı'nın delegasyon başkanlığı ve EURO 2020 için gönüllü elçilik görevini yapması teklif edildi.

Kısa süre önce milli takımın başına getirilen teknik direktör Roberto Mancini'nin başlattığı yenileme çalışmalarına Vialli'nin gelişinin de büyük destek sağlayacağı kaydedildi.

Federasyon Başkanı Gravina'nın bu önemli rol için en ideal isim olacağını söylediği Vialli için yakın arkadaşı Mancini de "Her zaman onun yanında oldum, kendisiyle sürekli görüştük ve onun için dualarımı hiçbir zaman eksik etmedim." ifadelerini kullandı.

Mancini, Vialli hakkındaki yorumlarını "Kendisi; ciddiyeti, ahlakı, profesyonelliği ve sorumluluk sahibi olması ile her zaman bana örnek olmuştur. Bu nedenle yakın arkadaşım Vialli'nin hastalığını kabul etmek benim için kolay olmadı. Kabullenilmesi çok zor bir durumdu. Ama o, çok güçlü biri ve bunu bir kez daha göstermeyi başardı. Milli takımda alacağı görevden ötürü de çok mutluyum." sözleriyle tamamladı.

İtalyan futbolunun efsane ismi Gianluca Vialli, Sampdoria formasıyla ismini dünyaya duyurduktan sonra Juventus ile büyük başarılara imza atmış ve ardından da Chelsea formasını giymişti.

İtalya Milli Takımı'nın da değişilmez futbolcularından biri olan Vialli, zorlu hastalıkla mücadelesinin diğer insanlara örnek olmasını istiyor. 54 yaşındaki futbol adamı, Premier Lig'de Chelsea ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.

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