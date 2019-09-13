Efsaneler Piazza del Duomoâ€™da buluÅŸtu
Ferrari, â€˜Ferrariâ€™nin DÃ¼nÃ¼, BugÃ¼nÃ¼ ve GeleceÄŸiâ€™ (Ferrari 90 Years of Emotion) etkinliÄŸi kapsamÄ±nda Milanoâ€™nun Ã¼nlÃ¼ meydanÄ± Piazza del Duomoâ€™da hayranlarÄ±yla buluÅŸtu.
FERRARIâ€™den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ACI (Ä°talya Otomobil KulÃ¼bÃ¼) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe, motor sporlarÄ±nda yarÄ±ÅŸan efsane Ferrari pilotlarÄ±yla gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde aktif yarÄ±ÅŸan Sebastian Vettel ve Charles Leclerc de katÄ±lÄ±rken, geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze Ferrariâ€™nin efsane yarÄ±ÅŸ ve yol otomobilleri kentte sergilendi. Etkinlikte ayrÄ±ca 90â€™Ä±ncÄ± Ä°talya Grand Prixâ€™i ve 2024 yÄ±lÄ±na kadar Monza iÃ§in uzatÄ±lan yeni F1 sÃ¶zleÅŸmesi ile Scuderia Ferrariâ€™nin 90â€™Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ de coÅŸkuyla kutlandÄ±.
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PÄ°LOTLAR DA ORADAYDI
Renkli anlara sahne olan etkinliÄŸe, yolu Ferrari ile kesiÅŸen pek Ã§ok Ã¶nemli isim katÄ±ldÄ±. Ferrari SÃ¼rÃ¼ÅŸ Akademisiâ€™nin genÃ§ yeteneklerinden Giuliano Alesi, Callum Ilott, Mick Schumacher, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman ve Enzo Fittipaldi, Ferrari ile 1982â€™de Monzaâ€™da adÄ±nÄ± duyuran Mario Andretti, Alain Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger, Rene Arnoux, Eddie Irvine, Luca Badoer, Ivan Capelli, Giancarlo Fisichella, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi ve Felipe Massa gibi Ã§ok sayÄ±da pilot da etkinlikte yer aldÄ±.
EFSANE OTOMOBÄ°LLER SERGÄ°LENDÄ°
Piazza del Duomoâ€™da, Chris Amonâ€™un yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 1967 312 F1, Clay Regazzoniâ€™nin yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 312 B3/74, Gilles Villeneuveâ€™Ã¼n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 126 CK, 1981 yÄ±lÄ±nda Formula 1â€™de yarÄ±ÅŸ kazanan ilk turbo beslemeli Ferrari yarÄ±ÅŸ otomobili, 1986 yÄ±lÄ±nÄ±n Indycar prototipi, F2002 ve son BelÃ§ika Grand Prixâ€™inde zafer kazanan SF90 da dÃ¢hil olmak Ã¼zere ikonik yarÄ±ÅŸ otomobilleri sahne aldÄ±. GerÃ§ekleÅŸen geÃ§it tÃ¶reninde 1934 yÄ±lÄ±nda Tazio Nuvolariâ€™nin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Alfa Romeo 8C, yolcu koltuÄŸunda Charles Leclercâ€™in yer aldÄ±ÄŸÄ± ve Vettelâ€™in kullandÄ±ÄŸÄ± 750 Monzaâ€™nÄ±n haricinde, Niki Laudaâ€™nÄ±n 1975 dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±ÄŸÄ± 312 T ilgiyle izlendi. Ferrari Monza SP1 ve SP2 ile F8 Tributo ve 488 Pista Spider gibi modeller de etkinlikte bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ler.
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