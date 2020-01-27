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Avrupa
Burhan CEYHAN, DHA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

Efelerin körüklü çizmesi sınırları aştı

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Efelerin körüklü çizmesi sınırları aştı

Aydın’da, 25 yıldır körüklü çizme imalatı yapan İzzet Erkaç (50), geçen yıl Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere ürünü satarak, ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

Efelerin körüklü çizmesi sınırları aştı

İNCİRLİOVA ilçesi Zafer Mahallesi’nde, 1995 yılında açtığı 30 metrekarelik iş yerinde Efelerin ve Yörüklerin giydiği körüklü çizmeyi üreten evli ve 2 çocuk babası İzzet Erkaç, ürünü yurt dışına pazarlamaya başladı. Hayvan derisinden yapılan körüklü çizmelerin 8 köşelisini Türkler tercih ederken, daha az köşelisini ise Avrupalılar beğeniyor. İki haftada tamamlanan ürün, yaklaşık 150 işlemden geçiyor. 8 köşeli bir çift çizme, 128 kıvrımdan oluşuyor. En uzun süren işlem ise kıvrım yapımı oluyor. Tamamlanan çizmeler Almanya, Hollanda ve Fransa’daki müşterilere kargoyla yollanıyor.

Efelerin körüklü çizmesi sınırları aştı

Efe çizmesinin Aydın’ın kültürü olduğunu belirten İzzet Erkaç, çiftini 1000 TL’ye mal ettiği ürünün özelliklerini şöyle anlattı: “Körüklü çizmeler, kültürel bir konu olduğundan körüklerin sayısı çok önemlidir. 8 körüklü çizme yapıyoruz. Her körüğün anlamı vardır. Yiğitlik, mertlik, cömertlik, hoşgörü, vatanseverlik, milliyetçilik, misafirperverlik ve alçakgönüllülük.”

Efelerin körüklü çizmesi sınırları aştı

Efelerin körüklü çizmesi sınırları aştı

Efelerin körüklü çizmesi sınırları aştı

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