Edirne’de trafik kazası: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Edirne’nin İpsala ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
KAZA, dün gece, Keşan- İpsala yolu üzerindeki Sarpdere köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüsnü Kaykın’ın (46) kullandığı Almanya plakalı otomobil, Sarpdere köyü yakınlarında Hilmi Özkaynak (73) kullandığı 22 PB 541 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler Kaykın ve Özkaynak ile araçlarda bulunan Nuriye Kaykın (41), Zeyne Kaykın (17), Yunus Emre Kaykın (8), Zeynep Balcılar (49) ve Elif Merve Balcılar (21) Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Balcılar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zeynep Balcılar’ın, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar’ın eşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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