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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
23.08.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Edirne esnafından gurbetçilere kemanlı, ikramlı uğurlama

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Edirne esnafından gurbetçilere kemanlı, ikramlı uğurlama

Edirneli esnaf, tatillerini Türkiye’de geçiren ve Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşları, kente özgü yöresel yiyecekler ikram ederek uğurladı.

EDİRNE’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği üyeleri ellerinde yöresel tatlar ve kendilerine eşlik eden bir kemancı ile sınırda çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısı park alanında bekleyen gurbetçilerin yanına geldi. Burada gurbetçilere tava ciğer, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, Edirne beyaz peyniri, lokum ikram edildi, bu sırada kemancı da ‘Ölürüm Türkiyem’ türküsünü çaldı ve seslendirdi. Esnafın ikramı vatandan ayrıldıkları için hüzünlenen gurbetçilere moral oldu.

Edirne esnafından gurbetçilere kemanlı, ikramlı uğurlama

‘TATLI BİR HELALLEŞME’
Dernek Başkanı ciğerci Bahri Dinar, gurbetçileri gelişlerinde olduğu gibi gidişlerinde de uğurlamaya geldiklerini söyledi. Hüzünlü günlerinde yanlarında olmak için uğurlama programı düzenlediklerini ifade eden Dinar, “Bize hakları geçti, memleketimize para getirdiler. Tatlı bir helalleşme var burada. Önümüzdeki seneyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Önümüzdeki yıla ‘Hoş geldin’ demek için ‘güle güle’ diyoruz” dedi.

Edirne esnafından gurbetçilere kemanlı, ikramlı uğurlama

‘GURURLANDIK SEVİNDİK’
Dernek yönetim kurulu üyesi şekerlemeci Arif Meriç de yolcunun duasının kabul olduğunu dualarını almaya geldiklerini belirtti. Almanya’ya dönen Ayten Şahintürk ikramdan memnun kaldıklarını belirterek, “Bizi böyle uğurluyorlar, çok gururlandık, sevindik. Teşekkür ederiz, inşallah bir dahaki seneye buluşmak üzere. Tatil çok güzel geçti kısaydı, daha uzun olsa daha da güzel olurdu” diye konuştu.

Edirne esnafından gurbetçilere kemanlı, ikramlı uğurlama

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