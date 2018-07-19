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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
19.07.2018 - 16:21, Son Güncelleme:

Edirne esnafına gurbetçiden can suyu

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Edirne esnafına gurbetçiden can suyu

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için Edirne’deki sınır kapıları üzerinden ülkeye giriş yapan Avrupalı Türkler, kent ekonomisini hareketlendirdi.

YOĞUN olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giren gurbetçiler, memleketlerine gitmeden önce Edirne’de mola verip alışveriş yapıyor. Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, gurbetçilerin Edirne ekonomisine hareketlilik getirdiğini söyledi. Bereketli bir dönem yaşadıklarını belirten Sanış, şöyle konuştu:
“Her yıl üzerine koyarak devam eden bir yoğunluk var. Gurbetçiler, Edirne’de gezip alışveriş yaptıktan sonra mutlu bir şekilde ayrılıyor. Aynı zamanda Edirne ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ama bunun daha çok artırılması için çalışmalar yapılmalı. Daha fazla olanaklar oluşturulmalı ve gurbetçilerimizin Edirne’de daha fazla zaman geçirmesi sağlanmalı. Çünkü insanlar uzun süreli yolculuklar sonrasında Edirne’ye ayak basıyor. Onlara en iyi imkanları sunmamız lazım.”

Edirne esnafına gurbetçiden can suyu

‘ONLAR BİZİM MİSAFİRİMİZ’
Edirne’yi Tanıtma Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da hareketliliğin esnafa ‘can suyu’ olduğunu söyledi. Temmuz ve eylül arasında gurbetçilerin geliş ve gidiş dönemi olduğunu ifade eden Dinar, şöyle dedi: “Biz onları her yıl dört gözle bekliyoruz. Onlar bizim misafirimiz. Kendi evlerine geliyorlar, Türkiye’ye. Binlerce kilometrelik yolculuktan sonra ilk durakları Edirne oluyor. Vatan hasretiyle geldikleri için mola dahi vermiyorlar yollarda. Edirne’ye gelince başta Selimiye Camisi olmak üzere tarihi yerleri ziyaret ediyorlar. Kentin en önemli lezzetlerinden tava ciğerini tadıp alışveriş yaptıktan sonra memleketlerine doğru yola çıkıyorlar. Aynı yoğunluk dönüş döneminde de oluyor. Bu hareketlilik kent ekonomisine katkı sağlıyor.”
Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarının Edirne’deki otelleri doldurduğunu kaydetti.

Edirne esnafına gurbetçiden can suyu

Edirne esnafına gurbetçiden can suyu

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