Eczaneden aldığı karışım öldürdü
Almanya’nın Köln kentinde şekerini ölçmek için gittiği eczanede hazırlanan bir karışımı içen 28 yaşındaki kadın, emzirdiği yeni doğan bebekle birlikte yaşamını yitirdi.
GENÇ kadın bebeğinin karışım sonucu ölmesinin ardından benzer ilaçtan alan ve şikâyetleri olan hasta sayısının çoğalması üzerine doktor eczaneyi polise şikâyet etti. Bunun üzerine eczaneye baskın yapan polis, karışımın bulunduğu poşetlerin hijyenik olmadığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis, elinde bu karışımlardan bulunanların kesinlikle içmemesi çağrısı yaptı.
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