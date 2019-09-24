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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
24.09.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Eczaneden aldığı karışım öldürdü

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Eczaneden aldığı karışım öldürdü

Almanya’nın Köln kentinde şekerini ölçmek için gittiği eczanede hazırlanan bir karışımı içen 28 yaşındaki kadın, emzirdiği yeni doğan bebekle birlikte yaşamını yitirdi.

GENÇ kadın bebeğinin karışım sonucu ölmesinin ardından benzer ilaçtan alan ve şikâyetleri olan hasta sayısının çoğalması üzerine doktor eczaneyi polise şikâyet etti. Bunun üzerine eczaneye baskın yapan polis, karışımın bulunduğu poşetlerin hijyenik olmadığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis, elinde bu karışımlardan bulunanların kesinlikle içmemesi çağrısı yaptı.

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