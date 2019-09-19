Duyan, 5 Euro için kuyruğa girdi!
Avrupa Merkez Bankası, 2016 ve 2017’de iki kez bastırdığı hatıra madeni 5 Euro’lardan bu kez 3 milyon 400 bin adet bastırdı.
HATIRA parayı almak isteyen koleksiyoncular ise Alman Merkez Bankası’nın Berlin Şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bankanın önüne erken saatlerde gelen koleksiyoncular arasında amacına ulaşanlar büyük sevinç yaşadı.Avrupa Merkez Bankası’nın bastırdığı bu üçüncü seri madeni 5 Euro’ların içinde bu kez yeşil renkli metal kullanıldı. Beş seri olarak planlanan hatıra 5 Euro’lar, 2021 yılından sonra üretilmeyecek.
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