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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Düsseldorf’ta korkutan yangın...

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Düsseldorf’ta korkutan yangın...

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ne bağlı Düsseldorf’da bir yatak fabrikasında dün gece yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına müdahale eden itfaiye erlerinden ikisi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

ZAMAN zaman patlama seslerinin de geldiği yangına, Düsseldorf ve çevresindeki şehirlere bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Şehri bir anda dumanlar altında bırakan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Polis, kundaklanma da dahil her olasılığı göz önünde bulundurarak soruşturma başlattı. Saatler sonra kontrol altına alınan yangının büyük maddi zarara yol açtığı belirtildi.

Düsseldorf’ta korkutan yangın...

 

 

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