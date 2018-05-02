Dünyayı kurtaracak poşeti, Dünyam’la tanıttılar
İngiltere’de doğada yok olabilen biyobozunur alışveriş poşeti tanıtımında, ünlü mankenlerin yerine Türkiye kökenli aşçı Dünyam Pepperell’i tercih ettiler.
DOĞADA kendiliğinden yok olan biyobozunur poşetlerin kullanımını teşviki için üretici şirket, dünyaca ünlü restoranların aşçılarının fotoğrafını çekti. Bu çerçevede Uzakdoğu mutfağına özgü noodle lezzetinin yanı sıra doğal ürünleriyle de tüm dünyaca tanınan Wagamama’da da bir çalışma yapıldı. Dünyanın 25 ülkesinde faaliyet gösteren Wagamama’nın Britanya genelinde yüzlerce, Londra’da 20, İstanbulda’da iki şubesi bulunuyor.
Üretici şirket, binlerce aşçı fotoğrafının arasından Türkiye kökenli 23 yaşındaki aşçı Dünyam Pepperell’i tercih etti. Ardından video ve fotoğraf çekimleri yapıldı.
Wagamama’nın Dünyam Pepperell’in fotoğrafını dünya genelindeki binlerce şubesindeki menüsünün kapağında kullanacağı ifade edildi.
ÜÇ PASAPORTU VAR
Londra’ya dört yaşında gelen İstanbul doğumlu Dünyam Pepperell, stajını Hüseyin Özer’in Londra’daki restoranlarında tamamladı. Türk, İngiliz ve Yeni Zelanda pasaportuna sahip Dünyam Pepperell, Wagamama’nın Saho şubesinde şef aşçı olarak çalışıyor.
Geçen dönem İngiliz İşçi Partisi’nden Basingstoke milletvekilliği adayı olan Türkiye kökenli Funda Pepperell’in kızı olan Dünyam, ileride veteriner olmak istiyor.
Bu arada sağlığa ve çevreye zarar vermemesi için belli standartlarda üretilen biyobozunur poşetler, dünya genelinde kullanılacak. Hala kullanılan naylon poşetler ise doğada yüzlerce yıl kaybolmadan kalabiliyor.
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