Dünyanın güvenliği için İran'la sözleşmeye ihtiyacımız var
‘Almanya’nın ABD’nin yanında değil de, İran’ın yanında durması hata mıydı’ sorusunu yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanı “Tam tersine. Dünya bu sözleşmeyle herhangi bir sözleşmesiz daha güvenli” dedi.
ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bild Gazetesi'nin “İran, Avrupalılara sözleşmeyi kısmen uygulamayacağı tehdidinde bulundu. Almanya'nın ABD'nin yanında değil de, İran'ın yanında durması hata mıydı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tam tersine. İran'a güvenmediğimiz için bu sözleşmeye ihtiyacımız var. İran'ı atom bombası üretmekten alıkoymak için şu an en güvenli yol bu. Tek başına tehditler yerine kurallar ve kontrollerle hedefe ulaşmak çok daha mümkün. Dünya, bu sözleşmeyle herhangi bir sözleşme olmamasından çok daha güvenli. Bizim, askeri bir çatışmayı önlemek için Avrupalı müttefiklerimizle birlikte daha çok çaba sarfetmemiz gerekir.”
İŞARET PARMAĞIYLA YÖN GÖSTEREMEYİZ
Maas, Almanya'nın Avrupa politikasında çok dikkatli olması gerektiğini de savundu ve şöyle dedi: “Almanya'nın Avrupa'daki güç üstünlüğünün büyüklüğü tartışma konusu. Biz Almanlar olarak, işaret parmağımız havada herkese yol gösteren bir izlenim vermekten kaçınmalıyız.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle