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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
12.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Dünyanın güvenliği için İran'la sözleşmeye ihtiyacımız var

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Dünyanın güvenliği için İran'la sözleşmeye ihtiyacımız var

‘Almanya’nın ABD’nin yanında değil de, İran’ın yanında durması hata mıydı’ sorusunu yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanı “Tam tersine. Dünya bu sözleşmeyle herhangi bir sözleşmesiz daha güvenli” dedi.

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bild Gazetesi'nin “İran, Avrupalılara sözleşmeyi kısmen uygulamayacağı tehdidinde bulundu. Almanya'nın ABD'nin yanında değil de, İran'ın yanında durması hata mıydı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tam tersine. İran'a güvenmediğimiz için bu sözleşmeye ihtiyacımız var. İran'ı atom bombası üretmekten alıkoymak için şu an en güvenli yol bu. Tek başına tehditler yerine kurallar ve kontrollerle hedefe ulaşmak çok daha mümkün. Dünya, bu sözleşmeyle herhangi bir sözleşme olmamasından çok daha güvenli. Bizim, askeri bir çatışmayı önlemek için Avrupalı müttefiklerimizle birlikte daha çok çaba sarfetmemiz gerekir.”

İŞARET PARMAĞIYLA YÖN GÖSTEREMEYİZ
Maas, Almanya'nın Avrupa politikasında çok dikkatli olması gerektiğini de savundu ve şöyle dedi: “Almanya'nın Avrupa'daki güç üstünlüğünün büyüklüğü tartışma konusu. Biz Almanlar olarak, işaret parmağımız havada herkese yol gösteren bir izlenim vermekten kaçınmalıyız.”

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