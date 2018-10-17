Dünyanın en zengin ikinci kişisi Bellevue Sarayı’nda
90 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi konumunda olan Microsoft’un kurucusu 63 yaşındaki Bill Gates, Almanya cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier‘i Bellevue Sarayı’nda ziyaret etti.
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates’i Bellevue Sarayında kabul etti. Saray özel defterini imzalayan Gates, Steinmeier’e İsveçli bilim insanı Hans Rosling’in ölümünden sonra yayınlanan “Factfulness” adlı kitabını hediye etti. Steinmeir ve Gates daha sonra baş başa basına kapalı olarak bir süre görüştü. Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.
Bill Gatesi, Berlin’deki dün düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi’nde Başbakan Angela Merkel ile görüştü.
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