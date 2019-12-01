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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
01.12.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan!

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Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan!

Dünya’nın en uzun bacaklı eski basketbolcusu Ekaterina Lisina isyan etti!

Dünya'nın en uzun bacaklarına sahip olan bir eski basketbol oyuncusu Ekaterina Lisina, başarılı kariyerinden çok bacakları hakkında konuşulmasından pek hoşlanmadı.

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Eski bir basketbolcu olan 2.05 metre boyundaki Ekaterina Lisina, geçenlerde Londra'da bir televizyon şovuna katılmıştı.
Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Annesi eskiden yerel Spartak takımında oynayan ve babası da profesyonel basketbol antrenörü olan Lisina, British TV patronlarına "Medya spor kariyerimdeki başarılarımla değil, modellik kariyerimle ilgileniyor." şeklinde sitem etti.
Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan
32 yaşındaki Lisina, aslında Rus milli takımı için uzun ve seçkin bir kariyere sahip olan bir basketbolcuydu.
Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan
2006'da Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2008'de Pekin'de gerçekleşen Olimpiyatlarda bronz madalya, 2007'de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ve 2009'da da gümüş madalya kazanmış başarılı bir basketbolcuydu kendisi.
Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan
Dünya'nın en uzun profesyonel modeli ünvanına sahip Lisina, Dünya'daki en uzun bacaklara (130 cm) sahip olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştı.
Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan
Basketbol oyuncusu olduğu eski kariyeri için Rusya'da spordaki üstün hizmetlerinden dolayı ödüllendirilmişti.
Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Aynı zamanda 8 yaşındaki oğlunu yalnız büyüten Lisina, çocukluk hayali olan profesyonel modellik kariyeri için podyumu basketbol sahasına tercih etti.
Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan
Dünyanın En Uzun Modelleri (World’s Tallest Models) Ajansı ile sözleşmeli olduğu bildirilen Lisina, “Ajansımızda, 1.90 metreden kısa modeller bulunmuyor. Rus modellerin yanı sıra yabancı modellerimiz de var.” dedi. Ekaterina Lisina, Rus vücut geliştiricisi Kirill "Popeye" Tereshin ile birlikte "Güzel ve Çirkin" komedi skeçinde yer aldı.
Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan

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