Dünyanın en uzun bacaklı kadınından isyan!
Dünya’nın en uzun bacaklı eski basketbolcusu Ekaterina Lisina isyan etti!
Dünya'nın en uzun bacaklarına sahip olan bir eski basketbol oyuncusu Ekaterina Lisina, başarılı kariyerinden çok bacakları hakkında konuşulmasından pek hoşlanmadı.
Eski bir basketbolcu olan 2.05 metre boyundaki Ekaterina Lisina, geçenlerde Londra'da bir televizyon şovuna katılmıştı.
Annesi eskiden yerel Spartak takımında oynayan ve babası da profesyonel basketbol antrenörü olan Lisina, British TV patronlarına "Medya spor kariyerimdeki başarılarımla değil, modellik kariyerimle ilgileniyor." şeklinde sitem etti.32 yaşındaki Lisina, aslında Rus milli takımı için uzun ve seçkin bir kariyere sahip olan bir basketbolcuydu.2006'da Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2008'de Pekin'de gerçekleşen Olimpiyatlarda bronz madalya, 2007'de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ve 2009'da da gümüş madalya kazanmış başarılı bir basketbolcuydu kendisi.Dünya'nın en uzun profesyonel modeli ünvanına sahip Lisina, Dünya'daki en uzun bacaklara (130 cm) sahip olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştı.Basketbol oyuncusu olduğu eski kariyeri için Rusya'da spordaki üstün hizmetlerinden dolayı ödüllendirilmişti.
Aynı zamanda 8 yaşındaki oğlunu yalnız büyüten Lisina, çocukluk hayali olan profesyonel modellik kariyeri için podyumu basketbol sahasına tercih etti.Dünyanın En Uzun Modelleri (World’s Tallest Models) Ajansı ile sözleşmeli olduğu bildirilen Lisina, “Ajansımızda, 1.90 metreden kısa modeller bulunmuyor. Rus modellerin yanı sıra yabancı modellerimiz de var.” dedi. Ekaterina Lisina, Rus vücut geliştiricisi Kirill "Popeye" Tereshin ile birlikte "Güzel ve Çirkin" komedi skeçinde yer aldı.
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