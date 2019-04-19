Dünyanın en şaşkın taraftarı TERS yöne...
Dünyanın en şaşkın taraftarı, sosyal medyayı salladı
UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'un Benfica'yı 2-0 yenerek elediği maç öncesinde ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.
Portekizli bir taraftar yanlışlıkla 600 kilometre uzaklıktaki başka bir Frankfurt şehrine gitti.
Alvaro Oliveira isimli Benfica taraftarı 28 saat araba yolculuğu sonrasında Almanya'nın orta kısmında yer alan Frankfurt şehri yerine Polonya sınırındaki küçük Frankfurt'a gitti.
Oliveira'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla fark edilen bu durum, bir anda sosyal medyanın gündemine düştü, "Dünyanın en şaşkın taraftarı" benzetmesi yapıldı ve fotoğrafa binlerce yorum geldi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle