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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
DHA
03.01.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

’Dünyanın en iyi 50 öğretmeni’ arasına giren Dilek öğretmen, Avrupa Parlamentosu’nda konuşacak

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’Dünyanın en iyi 50 öğretmeni’ arasına giren Dilek öğretmen, Avrupa Parlamentosu’nda konuşacak

Samsun’un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu’nda görev yaparken uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında ’Dünyanın en iyi 50 öğretmeni’ arasında gösterilen ilk Türk öğretmen Dilek Livaneli, resmi konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosu’na davet edildi.

HİNT asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu, onursal başkanlığını ABD eski başkanlarından Bill Clintonın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014’te düzenlenen ’Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin seçtiği ’En iyi 50 Öğretmen’ arasında sınıf öğretmeni Dilek Livaneli’ye (36) de yer verildi. Bu alanda ilk Türk öğretmen olan o dönem Samsun’un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu’da görev yapan Dilek Livaneli’ye Avrupa Parlamentosundan davet geldi. AB Parlamentosu Milletvekili ve AB Karma Parlamentolararası Komite Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos tarafından gönderilen davet mektubu Dilek Livaneli’ye ulaştı.

’Dünyanın en iyi 50 öğretmeni’ arasına giren Dilek öğretmen, Avrupa Parlamentosu’nda konuşacak

YOKTAN VAR ETME MÜCADELESİ
8-10 Ocak tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenecek ’Faces of Civil Society Actors in Turkey’ adlı etkinlikte, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Livaneli de bireysel olarak yer alacak. Livaneli, Avrupa Parlamentosu’nda resmi konuşmacı olarak bulunacak. Parlamento ana salonunda yapılacak olan sergide ise Dilek Livaneli’nin meslek hayatında yaptığı hizmetler sergilenecek. Sergide ayrıca Livaneli’ye ait videolar led ekranda ziyaretçiler tarafından izlenebilecek.
Şu an İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Dilek Livaneli, “Bir köy okulu öğretmeni olarak tek başıma bir sivil toplum örgütü gibi yıllarca çalıştım, çabaladım. Yoktan var etme mücadelesi verdim. Bu kadar önemli bir davette hikayemi paylaşacak olmaktan ve parlamentoda düzenlenecek sergide yer almaktan son derece mutluyum, gururluyum. Ülkemin değerlerini en güzel şekilde temsil edeceğim” dedi.

’Dünyanın en iyi 50 öğretmeni’ arasına giren Dilek öğretmen, Avrupa Parlamentosu’nda konuşacak

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