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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: dpa
13.07.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Dünyanın en güçlü kadını sallanıyor

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Dünyanın en güçlü kadını sallanıyor

Dünyanın en güçlü kadını titreme nöbetleriyle sallanırken tüm dünya ‘nesi var’ sorusunun yanıtını arıyor. En yakın danışmanları da en az kendisi kadar ketum. Başbakanlıktan Angela Merkel’in sağlık durumu hakkında dışarıya su sızmıyor.

ANGELA Merkel 17 Temmuz’da 65 yaşını kutlayacak. 14 yıldır Almanya Başbakanı. Sadece Almanya’nın değil, Avrupa’nın da kaderini belirliyor. Dünyanın en güçlü kadını. Trump’a karşı özgür dünyanın lider adayı. Gelecek seçimlere kadar başbakan olarak kalmak istiyor. Ancak seçimlere daha iki yıldan fazla zaman var. 

Seçimlere kadar Başbakan kalabilir mi? Siyasi olarak tartışılan bu soruya şimdi sağlık sorunu da eklendi. Dünyanın en güçlü kadını kameralar karşısında tir tir titriyor. Son bir ay içinde üç kez titreme nöbeti tuttu. Birincisinde su eksikliğini gerekçe gösterdi. İkinci nöbetinde su verildi ama içmedi.

SU SIZMIYOR
Bu sefer titreme gerekçesinin psikolojik olduğu, ‘yine mi gelir korkusu’ neden gösterildi. Merkel, “Bununla bir süre yaşamam gerek” diyerek, titremenin daha devam edebileceği mesajı verdi. Ama kısa bir süre sonra üçüncü titreme nöbeti kamuoyunun endişesini haklı olarak çok daha fazla artırdı. Şimdi herkes Merkel’in sağlık durumunu sorguluyor. Sadece Almanya değil, tüm dünya ‘Merkel’in nesi var’ diye soruyor.
Merkel çok ketum biri. 2002’de Başbakan adayı tartışmalarında, kimsenin ruhu duymadan sabah gizlice Münih’e uçup, tekrar parti toplantısına dönen biri.
Etrafındaki en yakın danışmanları da en az kendisi kadar ketum. Başbakanlıktan Merkel’in sağlık durumu hakkında dışarıya su sızmıyor.

YARI HURDA AYRILMAM
Merkel iki yıl daha bu görevi sürdüreceğine inanıyor. “Sağlığımda görevimi engelleyecek bir durum yok” diyor.
1997’de kendisine ne kadar siyasette kalmayı düşündüğü sorulan Merkel, “Siyaseti bırakmak için doğru zamanı bulmak istiyorum. Ama yarı hurda da ayrılmak istemiyorum” demişti.
Merkel seçimlere kadar Başbakan kalırsa, politikaya veda etmek için doğru zamanı yakalamış olacak mı? Kameralar karşısında titreyen bir Almanya görüntüsü devam ederse, Almanlar buna 2.5 yıl daha buna dayanır mı? Bilinmiyor...

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