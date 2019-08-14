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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA / Fotoğraflar: Reuters-AFP- Arşiv
14.08.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük sokak partisi başlıyor

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Dünyanın en büyük sokak partisi başlıyor

Rio Karnavalı’ndan sonra dünyanın en büyük sokak partisi olarak nitelenen Avrupa’nın en büyük festivallerinden Notting Hill Karnavalı, milyonlarca kişinin katılımıyla Londra’da başlıyor.

İLKİ 1959 yılında Londra’daki beyaz nüfus ile Karayipli göçmenler arasında yaşanan gerginlikleri gidermek için düzenlenen Notting Hill Karnavalı bugün dünyanın en büyük sokak partilerinden birine dönüşmüş durumda. 25 Ağustos ve 26 Ağustos’ta Londra’da milyonlarca kişinin katılımıyla yapılacak karnaval, büyük bir coşku eğlence vaat ediyor.

Dünyanın en büyük sokak partisi başlıyor

İLK GÜN ÇOCUKLARIN
Pazar günü saat 06.00’da başlayacak kutlamalar resmi tatil olan pazartesi akşamı 22.00’a kadar sürecek. Batı Londra’daki Notting Hill semti ve etrafındaki bölgede düzenlenen karnavalın ilk günü sabahın erken saatlerinde Karayip Adaları’ndaki J’Ouvert adlı geleneksel bir kutlamayla başlayacak. Bu kutlamada geçit törenine katılanlar vücutlarına parlak renkli boyalar sürüyor.
Karnavalın ilk günü, geleneksel olarak çocuklara ayrılıyor, çocukların yer aldığı karnaval araçları, danslar eşliğinde geçiş yapacak.

Dünyanın en büyük sokak partisi başlıyor

POLİS DE EŞLİK EDİYOR
Karnavalın, ikinci ve son gününde ise göz kamaştıran, renkli karnaval kostümleriyle, büyüklerin geçit töreni yapılacak. Geçit törenleri sırasında katılımcılar Karayipler mutfağının mangalda soslu tavuk (jerk chicken), callalloo (bir tür sebze çorbası) ve keçi eti yahnisi gibi meşhur yiyeceklerini ve genelde rom ile hazırlanan tropikal içeceklerini tatma fırsatı bulacak. Kurulan irili ufaklı sahnelerde, başta ‘reggae’, ‘kalipso’, ‘merengue’ olmak üzere geleneksel Karayip müziklerini canlı dinleme fırsatı da olacak. Etnik grupların dansları ve müzikleriyle coşanlara zaman zaman polis de eşlik ediyor.

Dünyanın en büyük sokak partisi başlıyor

GİRİŞ BEDAVA
Girişin bedava olduğu karnavalda katılımcılara, yürüme mesafesinin uzun olmasından dolayı rahat ayakkabı ve giysiler tavsiye ediliyor. Geçen yıl iki milyon kişinin katıldığı karnaval, 2006’da İngiltere’nin simgelerinden biri olarak seçilmişti. Kensington ve Chelsea Belediyesi’nin organize ettiği ve Britanya Vatandaşı Batı Hint Adaları topluluklarının yürüttüğü karnaval, Londra’daki Siyah Britanyalı kültürü için de önemli bir etkinlik.

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