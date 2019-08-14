Dünyanın en büyük sokak partisi başlıyor
Rio Karnavalı’ndan sonra dünyanın en büyük sokak partisi olarak nitelenen Avrupa’nın en büyük festivallerinden Notting Hill Karnavalı, milyonlarca kişinin katılımıyla Londra’da başlıyor.
İLKİ 1959 yılında Londra’daki beyaz nüfus ile Karayipli göçmenler arasında yaşanan gerginlikleri gidermek için düzenlenen Notting Hill Karnavalı bugün dünyanın en büyük sokak partilerinden birine dönüşmüş durumda. 25 Ağustos ve 26 Ağustos’ta Londra’da milyonlarca kişinin katılımıyla yapılacak karnaval, büyük bir coşku eğlence vaat ediyor.
İLK GÜN ÇOCUKLARIN
Pazar günü saat 06.00’da başlayacak kutlamalar resmi tatil olan pazartesi akşamı 22.00’a kadar sürecek. Batı Londra’daki Notting Hill semti ve etrafındaki bölgede düzenlenen karnavalın ilk günü sabahın erken saatlerinde Karayip Adaları’ndaki J’Ouvert adlı geleneksel bir kutlamayla başlayacak. Bu kutlamada geçit törenine katılanlar vücutlarına parlak renkli boyalar sürüyor.
Karnavalın ilk günü, geleneksel olarak çocuklara ayrılıyor, çocukların yer aldığı karnaval araçları, danslar eşliğinde geçiş yapacak.
POLİS DE EŞLİK EDİYOR
Karnavalın, ikinci ve son gününde ise göz kamaştıran, renkli karnaval kostümleriyle, büyüklerin geçit töreni yapılacak. Geçit törenleri sırasında katılımcılar Karayipler mutfağının mangalda soslu tavuk (jerk chicken), callalloo (bir tür sebze çorbası) ve keçi eti yahnisi gibi meşhur yiyeceklerini ve genelde rom ile hazırlanan tropikal içeceklerini tatma fırsatı bulacak. Kurulan irili ufaklı sahnelerde, başta ‘reggae’, ‘kalipso’, ‘merengue’ olmak üzere geleneksel Karayip müziklerini canlı dinleme fırsatı da olacak. Etnik grupların dansları ve müzikleriyle coşanlara zaman zaman polis de eşlik ediyor.
GİRİŞ BEDAVA
Girişin bedava olduğu karnavalda katılımcılara, yürüme mesafesinin uzun olmasından dolayı rahat ayakkabı ve giysiler tavsiye ediliyor. Geçen yıl iki milyon kişinin katıldığı karnaval, 2006’da İngiltere’nin simgelerinden biri olarak seçilmişti. Kensington ve Chelsea Belediyesi’nin organize ettiği ve Britanya Vatandaşı Batı Hint Adaları topluluklarının yürüttüğü karnaval, Londra’daki Siyah Britanyalı kültürü için de önemli bir etkinlik.
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