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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.08.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyüğü açıldı

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Dünyanın en büyüğü açıldı

Hollanda’nın Utrecht Tren Garı yanındaki İstasyon Meydanı’nın altında bulunan ‘İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı’, 12 bin 500 bisiklet kapasitesi ile dünyanın en büyük bisiklet parkı unvanına sahip oldu.

ÜÇ katlı, 350 metre yüksekliğindeki parkın zemin ve sonuncu katlarını günlük park edenler, bin 800 bisiklet kapasiteli orta katı ise abonelerin kullandığı bisiklet parkına giriş ve çıkışlar, toplu taşıma kartı ya da parktan alınan ödünç kartın okutulmasıyla mümkün oluyor.

Araç garajlarında olduğu gibi parkın girişinde ve bisikletlerin muhafaza edildiği sıralarda bulunan elektronik panolar, parktaki boş ve dolu yerleri gösteriyor. Parkta, bisikletlerin yerini unutmamak için bisikletlerin muhafaza edildiği sıralar numaralar ile belirlenirken, bisiklet raflarında da numaralandırma sistemi uygulanıyor.

Dünyanın en büyüğü açıldı

İLK 24 SAAT ÜCRETSİZ, YILLIK 75 EURO
Gece gündüz açık olan ve ilk 24 saat park etmenin ücretsiz olduğu parkta, bisikletin bir günden fazla park edilmesi halinde ikinci günden itibaren her gün için 1.25 Euro ödenmesi gerekiyor. Parka abone olanlar ise yıllık 75 Euro ödüyor.
Dünyanın en büyüğü açıldı

İki giriş ve çıkışı olan parkın bir tarafında bulunan Moreelsepark Sokağı’ndan, diğer tarafında bulunan Smakkelaarsveld Sokağı’na geçiş için bisiklet yolu, son katında ise İstasyon Meydanı ile bağlantılı üç merdiven girişi ve çıkışı bulunuyor.
Dünyanın en büyüğü açıldı

23 MİLYON BİSİKLET VAR
Parkta, geniş gidonlu ve sepetli gibi farklı bisikletler için bulunan özel bölümlerin yanı sıra bisiklet tamiri, bakımı, parça ve aksesuarları için servis noktası ve bisiklet kiralama bölümleri de yer alıyor.
Dünyanın en büyüğü açıldı

Giriş ve çıkışların çalışanlar tarafından kontrol edildiği parkın güvenliği, kameralarla sağlanıyor. ‘Bisikletler diyarı’ olarak bilinen 17 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 23 milyon bisiklet var ve en işlek bisiklet yolları Utrecht kentinde.
Dünyanın en büyüğü açıldı

Dünyanın en büyüğü açıldı

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