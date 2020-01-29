Dünyada her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor

SOUTHGATE bölgesindeki Osidge Arms adlı Türk restoranın sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe Muavin Konsolos Mert Sav, Westminster Üniversitesi’nden sosyolog Ümit Çetin, eğitimci Ertanç Hidayettin, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve eğitimcilerden oluşan çok sayıda kişi katıldı. İntiharları önlemek amacıyla oluşturulan Kıyma Canına www.kiymacanina.org adresine 2 yıl içinde 85 kişinin başvurduğu, pilot çalışmasını 20 kişinin tamamladığı bildirildi.

ROJE ÇIKTILARI PAYLAŞILDI

İlk kez 2018 Ekim ayında, Londra’da Lifetime Learning Charity’e ait Canary Wharf’taki ofislerde proje çözüm ortaklarına ve sponsorlarına sunulan bu proje, daha sonra 2019’da İstanbul’da, psikiyatrist Aynil Yenel’in sponsorluğunda, Türkiye çözüm ortakları ve değişik kurumların temsicilerine sunuldu. 2 yıldır Queen Mary Üniversitesi fon desteğiyle yürütülen proje çıktıları ‘Bizim Kadınlar’ grubu yöneticileri desteğiyle ve üyelerinin yoğun katılımıyla halka sunuldu.





YALNIZLIK VE DIŞLANMIŞLIK HİSSİ

Konularındaki uzman kişilerin yaptıkları konuşmalarda Londra’nın kuzeyinde özelikle geçlerimizin yalnızlık ve dışlanmışlık hissiyle umutsuzluğa kapıldığı ve intiharı tek kurtuluş olarak gördüğü vurgulandı. Westminster Üniversitesi görevlisi sosyolog Ümit Çetin, eğitimci ve toplum gönüllüsü Ertanç Hidayettin, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okullardan eğitimciler konuyla ilgili görüşler bildirirken,uzmanlar sorulan soruları yanıtladılar.

İKP Başkanı Yıldırım yaptığı konuşmada; “Dünya Sağlık Teşkilâtı’nın (WHO) yaptığı araştırma sonuçlarına göre dünyada 40 saniyede bir kişi canına kıymakta, bu korkunç bir rakamdır. Ayrıca İngiltere hükümetinin geçen yıl ‘İntiharları Önleme Bakanlığı’ kurması da durumun ciddiyetini belirtmektedir” dedi.

KIYMA CANINA DİGİTAL YARDIM HATTI

Projenin Kuzey Londra’da halkla buluşma aşamasında büyük destek veren Bizim Kadınlar Grubu yöneticileri Berna Karaduman ve İnci Gencay’a ve grup üyelerine, İngiltere Kadın Platformu ekibine ve tüm katılımcılara, mekan sponsoru Osidge Arms yönetimine, projede emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Yıldırım, bu projeyle toplumda tabu olan hep halı altına süpürülen çok ciddi bir konunun konuşulması gerektiğini vurgulamak için toplumda farkındalık artırmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Yıldırım, Klinik Psikolog Özlem Eylem’i böylesine önemli ve tabu sayılan bir toplum konusuna değinen projeyi cesaretle yazdığı için kutladı. Çesitli kamu spotlarından oluşan sergi ve Anlar filmi ilgi ve üzüntüyle izlendi. Psikolog Eylem tarafından geliştirilen Moments/Anlar projesinin sürdürülebilirliği için ‘Kıyma Canına’ digital yardım hattı halka tanıtıldı. Hayattan ümidini yitirip hayatla bağını koparan, intiharı tek kurtuluş olarak gören umutsuz insanlara ve yakınlarına destek olmak üzere Kıyma Canına digital yardım hattının son iki yıldır başarılı sonuçlar aldığı açıklandı.