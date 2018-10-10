Dünyada bir ilk: Yalnızlık Bakanı’ndan sonra İntihar Bakanı atadı
Yıl başında ‘Yalnızlık Bakanı’ atayan İngiltere Başbakanı Theresa May, 1 yılda 5 bin 821 kişinin hayatına son vermesi üzerine şimdi de ‘İntiharı Önleme Bakanı’ atadı.
OCAK ayında ‘Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık’ kurulan İngiltere’de hükümet, “İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan” atadı. Başbakan Theresa May, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Jackie Doyle-Price’ı ‘İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan’ olarak atadığını duyurdu. 5 bin 821 kişinin geçen yıl kendi hayatına son verdiği İngiltere’de, intihar riski kadınlara göre 3 kat fazla olan erkeklerin çoğunlukla 45-49 yaşlarında bu karara yöneldiği belirtiliyor. Yeni bakanlığın, dünyada intiharla mücadele için kurulan ilk bakanlık olduğu belirtiliyor.
YALNIZLIK ÖLDÜRÜR
Ülkede geçen ocak ayında da “Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık” kurulmuştu. Tracey Crouch’un atandığı yeni bakanlıkla hükümet, sivil toplum örgütleriyle çalışarak yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadele edeceğini açıklamıştı. Soğuk hava ile yalnızlığın kış aylarında ölümcül olabileceği uyarısında bulunulan ülkede yapılan bir araştırma yalnızlığın günde 15 adet sigara içmek kadar kötü olduğunu ortaya koymuştu.
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