DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

Dünyaca ünlü fitness fenomenini kalçasÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±!
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomeni Michelle Lewin, Bahamalar'da fotoÄŸraf Ã§ekimi esnasÄ±nda bir anda plaja inen domuzlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.
FotoÄŸraf Ã§ekimi esnasÄ±nda bir domuz Michelle Lewin'i kalÃ§asÄ±ndan Ä±sÄ±rdÄ±.
SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± Michelle Lewin, kalÃ§asÄ±nda oluÅŸan izleri kameralara gÃ¶sterdi.
Ä°ÅŸte Michelle Lewin'in kalÃ§asÄ±ndaki diÅŸ izleri
Fitness yÄ±ldÄ±zÄ± Murat Tavman'Ä±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sunuculuÄŸunu Ã¼stlendiÄŸi ve dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenleri Michelle Lewin, Sergi Constance ve Tavi Castro'nun jÃ¼ri Ã¼yeliÄŸinde yapÄ±lan The Show Turkey tamanlandÄ±.
YarÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§ekimleri, birbirinden yetenekli 15 farklÄ± Ã¼lkeden 60 yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile TÃ¼rkiye fitness dÃ¼nyasÄ±nda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rarak gerÃ§ekleÅŸti.Â
Fitness dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Yetenek Sizsiniz'i olan renkli yarÄ±ÅŸmanÄ±n kazananÄ± Fatih TerzioÄŸlu olurken, 2. 3. ve 4. sÄ±ralarÄ± Tural Aslanov, Ahmet KÃ¶se ve Ali Reza Sedighi aldÄ±. 6 kameralÄ±k bir canlÄ± yayÄ±n ekibi ile tÃ¼m program youtube ve facebook'tan eÅŸ zamanlÄ± yayÄ±nlandÄ± ve Ã¼nlÃ¼ isimlerle imza gÃ¼nÃ¼ yapÄ±ldÄ±.
Michelle Lewinâ€™in Instagramâ€™da 12 milyonu aÅŸkÄ±n takipÃ§isi bulunuyor.
Futbolculuk yÃ¶nÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda, vÃ¼cut yapÄ±sÄ±yla da dikkat Ã§eken Cristiano Ronaldo'nun sÄ±rrÄ± antrenÃ¶rÃ¼nde...
Venezuella doÄŸumlu olan Michelle Lewin, antrenmanlar dÄ±ÅŸÄ±nda Ronaldo'yu hem Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor hem de diet programÄ±nÄ± hazÄ±rlÄ±yor.
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Mankenlik yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde kendisini aynada istediÄŸi gibi gÃ¶rmesinin en bÃ¼yÃ¼k motivasyonu olduÄŸunu belirten 1986 doÄŸumlu Lewin, daha sonra Ã§eÅŸitli dergilerden teklif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.
VÃ¼cut geliÅŸtirme dergilerden teklifler gelince de daha hÄ±rslandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Lewin, o zaman yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸi daha da Ã§ok sevdiÄŸini dile getirdi.
Aynada kendisine baktÄ±ÄŸÄ± zaman, vÃ¼cudunda damarlar gÃ¶rmesinin kendisini mutlu ettiÄŸini sÃ¶yleyen genÃ§ antrenÃ¶r, kadÄ±n ahayranlarÄ±nÄ±n olmasÄ±nÄ±n da motivasyonunu artÄ±rÄ±cÄ± bir etken olduÄŸunu belirtti.
HatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere Cristiano Ronaldo, iki sezon Ã¶nce Real Madrid'in Atletico Madrid'le oynadÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi finalinde attÄ±ÄŸÄ± son golÃ¼n ardÄ±ndan formasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ ve adeta kas ÅŸov yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ronaldo'nun vÃ¼cut yapÄ±sÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± o gÃ¼nlerde spor medyasÄ± tarafÄ±ndan da irdelenmiÅŸti.
Ä°ÅŸte Michelle Lewin'in gÃ¼nlÃ¼k beslenme programÄ±:GÃ¼nlÃ¼k Rejim: 1.Ã¶ÄŸÃ¼n : Whey Protein ( Big Blend from Betancourt Nutrition) ve yulaf ezmesi 2.Ã¶ÄŸÃ¼n : Ä°sveÃ§ krakerler ve Jambon (Wasa) 3.Ã¶ÄŸÃ¼n : Kahverengi pirinÃ§ ve Tavuk GÃ¶ÄŸsÃ¼ 4.Ã¶ÄŸÃ¼n : Salata ve Domuz Pirzola 5.Ã¶ÄŸÃ¼n : KuÅŸkonmaz ve IspanaklÄ± SÄ±ÄŸÄ±r eti 6.Ã¶ÄŸÃ¼n : Brokoli ve Somon 7.Ã¶ÄŸÃ¼n : Kazein Protein (yatmadan Ã¶nce)
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