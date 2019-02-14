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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Avrupa
FotoÄŸraflar: Instagram
14.02.2019 - 13:07, Son GÃ¼ncelleme:

Dünyaca ünlü fitness fenomenini kalçasÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±!

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Dünyaca ünlü fitness fenomenini kalçasÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±!

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomeni Michelle Lewin, Bahamalar'da fotoÄŸraf Ã§ekimi esnasÄ±nda bir anda plaja inen domuzlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

FotoÄŸraf Ã§ekimi esnasÄ±nda bir domuz Michelle Lewin'i kalÃ§asÄ±ndan Ä±sÄ±rdÄ±.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± Michelle Lewin, kalÃ§asÄ±nda oluÅŸan izleri kameralara gÃ¶sterdi.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

Ä°ÅŸte Michelle Lewin'in kalÃ§asÄ±ndaki diÅŸ izleri

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

Fitness yÄ±ldÄ±zÄ± Murat Tavman'Ä±n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sunuculuÄŸunu Ã¼stlendiÄŸi ve dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenleri Michelle Lewin, Sergi Constance ve Tavi Castro'nun jÃ¼ri Ã¼yeliÄŸinde yapÄ±lan The Show Turkey tamanlandÄ±.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

YarÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§ekimleri, birbirinden yetenekli 15 farklÄ± Ã¼lkeden 60 yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile TÃ¼rkiye fitness dÃ¼nyasÄ±nda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rarak gerÃ§ekleÅŸti.Â

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

Fitness dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Yetenek Sizsiniz'i olan renkli yarÄ±ÅŸmanÄ±n kazananÄ± Fatih TerzioÄŸlu olurken, 2. 3. ve 4. sÄ±ralarÄ± Tural Aslanov, Ahmet KÃ¶se ve Ali Reza Sedighi aldÄ±. 6 kameralÄ±k bir canlÄ± yayÄ±n ekibi ile tÃ¼m program youtube ve facebook'tan eÅŸ zamanlÄ± yayÄ±nlandÄ± ve Ã¼nlÃ¼ isimlerle imza gÃ¼nÃ¼ yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

Michelle Lewinâ€™in Instagramâ€™da 12 milyonu aÅŸkÄ±n takipÃ§isi bulunuyor.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

Futbolculuk yÃ¶nÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda, vÃ¼cut yapÄ±sÄ±yla da dikkat Ã§eken Cristiano Ronaldo'nun sÄ±rrÄ± antrenÃ¶rÃ¼nde...

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±


Venezuella doÄŸumlu olan Michelle Lewin, antrenmanlar dÄ±ÅŸÄ±nda Ronaldo'yu hem Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor hem de diet programÄ±nÄ± hazÄ±rlÄ±yor.

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DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±



Mankenlik yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde kendisini aynada istediÄŸi gibi gÃ¶rmesinin en bÃ¼yÃ¼k motivasyonu olduÄŸunu belirten 1986 doÄŸumlu Lewin, daha sonra Ã§eÅŸitli dergilerden teklif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±


VÃ¼cut geliÅŸtirme dergilerden teklifler gelince de daha hÄ±rslandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Lewin, o zaman yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸi daha da Ã§ok sevdiÄŸini dile getirdi.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±


Aynada kendisine baktÄ±ÄŸÄ± zaman, vÃ¼cudunda damarlar gÃ¶rmesinin kendisini mutlu ettiÄŸini sÃ¶yleyen genÃ§ antrenÃ¶r, kadÄ±n ahayranlarÄ±nÄ±n olmasÄ±nÄ±n da motivasyonunu artÄ±rÄ±cÄ± bir etken olduÄŸunu belirtti.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±


HatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere Cristiano Ronaldo, iki sezon Ã¶nce Real Madrid'in Atletico Madrid'le oynadÄ±ÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi finalinde attÄ±ÄŸÄ± son golÃ¼n ardÄ±ndan formasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ ve adeta kas ÅŸov yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ronaldo'nun vÃ¼cut yapÄ±sÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± o gÃ¼nlerde spor medyasÄ± tarafÄ±ndan da irdelenmiÅŸti.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±


Ä°ÅŸte Michelle Lewin'in gÃ¼nlÃ¼k beslenme programÄ±:GÃ¼nlÃ¼k Rejim: 1.Ã¶ÄŸÃ¼n : Whey Protein ( Big Blend from Betancourt Nutrition) ve yulaf ezmesi 2.Ã¶ÄŸÃ¼n : Ä°sveÃ§ krakerler ve Jambon (Wasa) 3.Ã¶ÄŸÃ¼n : Kahverengi pirinÃ§ ve Tavuk GÃ¶ÄŸsÃ¼ 4.Ã¶ÄŸÃ¼n : Salata ve Domuz Pirzola 5.Ã¶ÄŸÃ¼n : KuÅŸkonmaz ve IspanaklÄ± SÄ±ÄŸÄ±r eti 6.Ã¶ÄŸÃ¼n : Brokoli ve Somon 7.Ã¶ÄŸÃ¼n : Kazein Protein (yatmadan Ã¶nce)

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±


DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fitness fenomenini kalÃ§asÄ±ndan domuz Ä±sÄ±rdÄ±




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