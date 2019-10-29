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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
29.10.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Dünya Yahudi Kongresi’nden Almanya’ya: O partileri kapatın

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Dünya Yahudi Kongresi’nden Almanya’ya: O partileri kapatın

Dünya Yahudi Kongresi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel’e güvenli ve hoşgörülü bir dünya için gösterdiği çabadan dolayı 'Theodor Herzl' ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, Almanya’da neonazi ideolojisini destekleyen partilerin kapatılmasını istedi.

ALMANYA’nın Münih ketinde toplanan Dünya Yahudi Kongresi’nde (WJC) Başbakan Angela Merkel, 'Theodor Herzl' ödülüne layık görüldü. Güvenli ve hoşgörülü bir dünya için çaba gösterenlere verilen ödüle şimdiye kadar aralarında Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Ronald Reagen, İsrail eski Başbakanı Şimon Perez ve Almanya’nın en büyük medya kuruluşunun kurucusu Axel Springer de layık görülmüştü.

AŞIRI SAĞA DESTEK KORKUNÇ
WJC Başkanı Ronald Lauder, Auschwitz Toplama Kampını’nın üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen hala Yahudi düşmanlığının varlığına dikkati çekti ve isim vermeden aşırı sağcı parti AfD’nin aldığı desteğe dikkat çekti. Bunun korkunç olduğunu söyleyen Lauder “Şiddet olayları son dönemlerde arttı. Yahudi kurumları ve sinagogların polis tarafından daha sıkı korunması gerekiyor. Antisemitizme karşı birlikte hareket etmek zorundayız. Irkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve cinsiyet karşıtlığı ile ortak mücadele etmeliyiz. Chemnitz ve Dortmund’da ırkçıların yürüyüşleri ürkütücüydü. Neonazi ideolojiyi destekleyen partiler kapatılsın” dedi.

Dünya Yahudi Kongresi’nden Almanya’ya: O partileri kapatın
YAHUDİLER ALMANYA’NIN PARÇASIDIR
Yüz farklı ülkedeki Yahudi cemaatlerinin temsilcilerinin yer aldığı kongrede ödül alan Merkel ise Halle’de girişilen saldırıyı korkunç olarak niteledi ve “Hepimizi derinden etkileyen bu saldırı Almanya’nın utancıdır. Sokakta Yahudilere yönelik zorbalıklara ve hakaretlere de izin verilmemeli. Antisemitizm gibi aşırı sağcıların işlediği suçlarla ve İsrail’in var olma hakkına karşı saldırılarla mücadele etmeliyiz. Yahudiler Almanya’nın bir parçasıdır” dedi. Merkel, İsrail’in güvenliğinin kendi meseleleri olduğunu da bir kez daha tekrarladı.

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