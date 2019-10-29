Dünya Yahudi Kongresi’nden Almanya’ya: O partileri kapatın
Dünya Yahudi Kongresi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel’e güvenli ve hoşgörülü bir dünya için gösterdiği çabadan dolayı 'Theodor Herzl' ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder, Almanya’da neonazi ideolojisini destekleyen partilerin kapatılmasını istedi.
ALMANYA’nın Münih ketinde toplanan Dünya Yahudi Kongresi’nde (WJC) Başbakan Angela Merkel, 'Theodor Herzl' ödülüne layık görüldü. Güvenli ve hoşgörülü bir dünya için çaba gösterenlere verilen ödüle şimdiye kadar aralarında Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Ronald Reagen, İsrail eski Başbakanı Şimon Perez ve Almanya’nın en büyük medya kuruluşunun kurucusu Axel Springer de layık görülmüştü.
AŞIRI SAĞA DESTEK KORKUNÇ
WJC Başkanı Ronald Lauder, Auschwitz Toplama Kampını’nın üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen hala Yahudi düşmanlığının varlığına dikkati çekti ve isim vermeden aşırı sağcı parti AfD’nin aldığı desteğe dikkat çekti. Bunun korkunç olduğunu söyleyen Lauder “Şiddet olayları son dönemlerde arttı. Yahudi kurumları ve sinagogların polis tarafından daha sıkı korunması gerekiyor. Antisemitizme karşı birlikte hareket etmek zorundayız. Irkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve cinsiyet karşıtlığı ile ortak mücadele etmeliyiz. Chemnitz ve Dortmund’da ırkçıların yürüyüşleri ürkütücüydü. Neonazi ideolojiyi destekleyen partiler kapatılsın” dedi.YAHUDİLER ALMANYA’NIN PARÇASIDIR
Yüz farklı ülkedeki Yahudi cemaatlerinin temsilcilerinin yer aldığı kongrede ödül alan Merkel ise Halle’de girişilen saldırıyı korkunç olarak niteledi ve “Hepimizi derinden etkileyen bu saldırı Almanya’nın utancıdır. Sokakta Yahudilere yönelik zorbalıklara ve hakaretlere de izin verilmemeli. Antisemitizm gibi aşırı sağcıların işlediği suçlarla ve İsrail’in var olma hakkına karşı saldırılarla mücadele etmeliyiz. Yahudiler Almanya’nın bir parçasıdır” dedi. Merkel, İsrail’in güvenliğinin kendi meseleleri olduğunu da bir kez daha tekrarladı.
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