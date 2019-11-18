‘Dünya Şov Dans Şampiyonası’ Almanya’da başladı
Almanya’nın Dresden kenti yakınlarındaki Riesa’da ‘Dünya Şov Dans Şampiyonası’ (IDO) bugün başladı. 23 Kasım’a kadar devam edecek şampiyonada milli takımların yanı sıra bölgelerden de sporcular yarışıyor. Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Kayseri bölge takımları ile birlikte Türkiye Milli Takımı da 28 sporcuyla şampiyonada temsil edilecek. Naz Canbulat, Maya Usta ile Eda Tuana Sarpaşan, milli takım adına yarışacak.
MİLLİ takım kafile başkanı ve kaptanı Berk Kaya, şampiyonada yer almanın önemine değinirken, organizasyonun Türkiye’nin tanıtımı açısından da önemli olduğunu söyledi. Kaya, “Şampiyonaya en iyi sporcularımızla katılıyoruz. Türkiye şampiyonu sporcular milli takımda yer alıyor. Federasyon Başkanı Tolgahan Çinkitaş ve IDO Türkiye Başkanı Alper Alakut’un desteğiyle şampiyonaya geldik. Solo ve takım gösterileri olacak. Yıldız takımımız yarışacak. Ayrıca bölgelerden gelen ekipler de gösterilerde yer alacak. Bizim kültürümüzün tanıtımı açısından şampiyona çok önemli. Bizim gösterilerimizde mistik bir hava olacak. Anadolu mesnevi müziğini de kullanacağız” dedi.
Kaya, Dünya Şov Dans Yarışması’nda her zaman eski doğu bloku ülkelerin iddialı olduğunu belirtirken, bu şampiyonada da yine dağılan doğu blokunun üye ülkelerinin çok iddialı olduğunu söyledi.
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