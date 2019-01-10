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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA
10.01.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Dünya şampiyonu Gülsüm’e Belçikalı namağlup rakip

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Dünya şampiyonu Gülsüm’e Belçikalı namağlup rakip

2 Dünya Kupası, 7 Avrupa ve 14 Türkiye şampiyonluğu bulunan Gülsüm Tatar, Belçika’da düzenlenecek kemer maçında WBF Dünya Şampiyonluk kemeri sahibi namağlup Belçikalı Oshin Derieuw ile karşılaşacak.

DÜNYA Şampiyonu boksör Gülsüm Tatar, 16 Şubat’ta Belçika’da WBF Dünya Şampiyonluk kemeri sahibi Belçikalı Oshin Derieuw ile karşılaşacak.
Şu ana kadar çıktığı 4 maçı da nakavtla kazanan Tatar, Dünya Klasmanında 7. sırada yer alan ve profesyonel kariyerinde 10 karşılaşmanın tamamını kazanan Oshin Derieuw ile 16 Şubat’ta ringe çıkacak.

Dünya şampiyonu Gülsüm’e Belçikalı namağlup rakip

DAHA TECRÜBELİ AMA DAHA GÜÇLÜ DEĞİL
Profesyonel boksta bir numarayı hedeflediğini belirten Gülsüm Tatar, “Bu maç benim için çok önemli. Rakibim hem güçlü hem de kendi evinde seyirci avantajını kullanacak. Benden daha tecrübeli ama daha güçlü değil. Belçika’ya kazanmak için gidiyorum. Ve Allah’ın izniyle bu maçı alıp, dünya klasmanındaki zirve mücadelemi sürdüreceğim” diye konuştu.
Belçika’nın Roeselare kentinde yapılacak boks gecesinde farklı sıkletlerde 6 karşılaşma daha yapılacak. Bu maçlardan birinde ise 91 kilo yarı ağır sıklet EBU Avrupa Boks Federasyonu kemer maçında Yves Ngabu ile Micki Nielsen karşı karşıya gelecek.

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